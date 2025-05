Franco Colapinto, feliz por su buena carrera en Mónaco: "Fue un domingo mejor"

Colapinto, cansado tras un buen trabajo en Mónaco.

Franco Colapinto habló con los medios de comunicación presentes después de su buen 13° puesto en el Gran Premio de Mónaco 2025 de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine, de 21 años, cumpletó un muy buen trabajo en el delicado circuito del Principado y dio la cara por la escudería francesa de Flavio Briatore, ya que su compañero de equipo Pierre Gasly abandonó rápidamente tras un toque con el japonés Yuki Tsunoda.

Si bien elogió a su staff y comentó que "fue un domingo mejor", el ex Williams también lamentó que la escuadra a la que pertenece todavía no esté a la altura de las circunstancias. Además, manifestó que tuvo "un buen ritmo" y auguró positivamente que "en Barcelona" van a estar "más firmes" con los dos coches rosas. Con este resultado, "Fran" ya mejoró lo que había hecho Jack Doohan en una final, ya que la mejor posición del australiano fue la 14° en sus seis presentaciones.

Colapinto valoró el 13° puesto con Alpine en el GP de Mónaco: "Positivo"

Contento aunque autocrítico al mismo tiempo, el corredor pilarense comentó que "fue una carrera dura, complicada, al final cuando largás atrás tenés que ir avanzando con las vueltas...". En la misma línea, declaró: "Tratamos de ir para adelante, largué con las gomas incorrectas. Ttratamos de ayudar a Pierre (Gasly) pero su carrera duró muy poco, así que tuve que ir muy rápido a esa estrategia de parar temprano. Y nos sacamos esa goma dura muy rápido".

Colapinto manifestó además, con un sabor agridulce: "No fue lo que esperábamos, pero definitivamente después de clasificar 20°, terminar 13° acá en Mónaco es positivo". Incluso, aseveró que "fue una carrera buena" y que "hubo un buen ritmo", aunque el instante aclaró: "Hay que tratar de entender un poco cómo mejorar, porque creo que seguimos estando un poquito lejos, pero en Barcelona vamos a estar más firmes". Y concluyó: "Saqué buena información, tengo que seguir aprendiendo y entendiendo un poquito más, pero definitivamente creo que fue un domingo mejor. Hay que seguir progresando y entendiendo por qué seguimos estando un poco lejos. Hay que seguir mejorando y clasificar un poco más adelante, que ahí va a ser todo más fácil".

El resumen de la carrera de Colapinto en Mónaco

El piloto argentino de Alpine salió desde la 18° posición y rápidamente ganó un puesto en la pista por el choque del brasileño Gabriel Bortoleto. Cuando iban apenas ocho vueltas, el compañero de equipo de Franco, Gasly, abandonó por un fuerte choque contra el muro. Luego, el ex Williams intentó hacer la mejor prueba posible en semejante escenario: no chocó y paró dos veces en los boxes cuando la escudería francesa se lo indicó. No obstante, el ritmo de su coche jamás mejoró y no pudo salir de los últimos lugares. Así y todo, cuando parecía que terminaba la prueba en el 16° sitio, pudo avanzar sobre el final y logró culminar en una aceptable 13° colocación.

Las 3 carreras más que Colapinto tiene aseguradas en Alpine

Fecha 9 (30 de mayo-1º de junio): GP de España - Circuito de Barcelona (Cataluña) - 10 hs.

- Circuito de Barcelona (Cataluña) - 10 hs. Fecha 10 (13-15 de junio): GP de Canadá - Circuito Gilles Villeneuve - 15 hs.

- Circuito Gilles Villeneuve - 15 hs. Fecha 11 (27-29 de junio): GP de Austria - Red Bull Ring - 10 hs.

