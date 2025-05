Franco Colapinto terminó 13° con un Alpine que no funciona en el GP de Mónaco de F1

Franco Colapinto hizo lo que pudo con un Alpine que no funciona.

Franco Colapinto largó 18° con el Alpine, en el Gran Premio de Mónaco 2025 de la Fórmula 1, y terminó 13°. De entrada, ya ganó un puesto gracias al choque del brasileño Gabriel Bortoleto. Luego, con el transcurrir de las vueltas, el piloto argentino hizo lo que pudo con un coche que no funciona en la máxima categoría del automovilismo mundial. De hecho, su compañero de equipo, el galo Pierre Gasly, abandonó rápidamente tras un fuerte choque contra el muro.

El monoplaza de la escuadra francesa liderada por Flavio Briatore continúa con un nivel muy bajo en esta campaña y el trazado del Principado no fue la excepción. Los gigantes históricos, Ferrari y McLaren, dieron la cara y ocuparon los primeros cinco puestos de la mano de Lando Norris (1°), Charles Leclerc (2°), Oscar Piastri (3°) y Lewis Hamilton (5°), mientras que Max Verstappen "se coló" cuarto con el Red Bull.

El resumen de la carrera de Colapinto en Mónaco: terminó 13°

El piloto argentino de Alpine salió desde la 18° posición y rápidamente ganó un puesto en la pista por el choque del brasileño Gabriel Bortoleto. Cuando iban apenas ocho vueltas, el compañero de equipo de Franco, Gasly, abandonó por un fuerte choque contra el muro. Luego, el ex Williams intentó hacer la mejor prueba posible en semejante escenario: no chocó y paró dos veces en los boxes cuando la escudería francesa se lo indicó. No obstante, el ritmo de su coche jamás mejoró y no pudo salir de los últimos lugares. Así y todo, cuando parecía que terminaba la prueba en el 16° sitio, pudo avanzar sobre el final y logró culminar en una aceptable 13° colocación.

Colapinto, contento por el 13° lugar final en Mónaco: "Un domingo mejor"

Contento aunque autocrítico al mismo tiempo, el corredor pilarense comentó que "fue una carrera dura, complicada, al final cuando largás atrás tenés que ir avanzando con las vueltas...". En la misma línea, declaró: "Tratamos de ir para adelante, largué con las gomas incorrectas. Ttratamos de ayudar a Pierre (Gasly) pero su carrera duró muy poco, así que tuve que ir muy rápido a esa estrategia de parar temprano. Y nos sacamos esa goma dura muy rápido".

Colapinto manifestó además, con un sabor agridulce: "No fue lo que esperábamos, pero definitivamente después de clasificar 20°, terminar 13° acá en Mónaco es positivo". Incluso, aseveró que "fue una carrera buena" y que "hubo un buen ritmo", aunque el instante aclaró: "Hay que tratar de entender un poco cómo mejorar, porque creo que seguimos estando un poquito lejos, pero en Barcelona vamos a estar más firmes". Y concluyó: "Saqué buena información, tengo que seguir aprendiendo y entendiendo un poquito más, pero definitivamente creo que fue un domingo mejor. Hay que seguir progresando y entendiendo por qué seguimos estando un poco lejos. Hay que seguir mejorando y clasificar un poco más adelante, que ahí va a ser todo más fácil".

Así terminó el GP de Mónaco 2025 de la F1: los 10 primeros

Lando Norris - McLaren. Charles Leclerc - Ferrari. Oscar Piastri - McLaren. Max Verstappen - Red Bull. Lewis Hamilton - Ferrari. Isack Hadjar - Racing Bulls. Esteban Ocon - Haas. Liam Lawson - Racing Bulls. Alexander Albon - Williams. Carlos Sainz Jr. - Williams.

Las 3 carreras más que Colapinto tiene aseguradas en Alpine