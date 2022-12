Ferrari llora la dolorosa muerte de su figura: "Fue una autentica estrella"

el corredor sufría una enfermedad desde hace largo tiempo.

La Fórmula 1 atraviesa momentos de tristesa por la muerte de uno de sus históricos pilotos. El automovilista fue parte de escuderías como McLaren, Renault y Ferrari, que lo recordó como una "estrella" del deporte automotor.

Se tata de Patrick Tambay, quien falleció a los 73 años luego de pelear contra el Parkinson durante largo tiempo. La noticia fue comunicada por sus familiares durante el domingo y toda la Fórmula 1 expresó sus condolencias. Durante su carrera, Tambay logró dos Grandes Premios, uno en 1982 y otro en 1983.

El piloto participó durante 10 años de la máxima categoría del automovilismo internacional y vistió los colores de McLaren, Ligier, Renault y Ferrari. En la escudería italia fue donde pudo festejar sus únicas victorias, exactamente en las dos temporadas que perteneció a al "Cavallino Rampante".

Tambay nació el 25 de junio de 1949 en París Francia. Además de su paso por la Fórmula 1, también particpó de la F2. 1977 debutó en la F1 con el Team Surtees, pero no pudo clasificar en Francia. No obstante, Theodore Racing Hong Kong lo contrató y con ellos consiguió dos top 5 en lo que restaba de temporada. En 1978 y 1979 corrió para McLaren, pero en 1980 no vio acción.

Ya en 1981, volvió pasar por Theodore Racing y Talbot Gitanes, constructor con el que se retiró en las 8 carreras que participó. Luego, vivió sus mejores años en Ferrari, antes de pasar por Renault durante dos temporadas y retirarse en Haas. En Ferrari, Tambay fue el elegido para reemplazar a Gilles Villeneuve tras su trágica muerte en la carrera de Zolder. Es por eso que sus victorias contaron con un condimento emotivo especial.

Tambay participó de 114 Grandes Premios de F1 entre 1977 y 1986, con 2 triunfos, 11 podios, 5 pole positions y 2 vueltas rápidas. Además, disputó las 24 Horas de Le Mans, fue campeón de Can-Am en 1977 y 1980 y se retiró en 2006, corriendo para la categoría Grand Prix Masters.

"Todos estamos verdaderamente tristes por la noticia del fallecimiento de Patrick Tambay. Fue una de las auténticas estrellas de los 80 ganando dos carreras con la Scuderia y contribuyendo a conquistar los títulos de Constructores en 1982 y 1983", apuntaron desde la escudería de Maranello.