Fernando Alonso confesó su "mayor temor" en la Fórmula 1 y sorprendió a sus seguidores

Fernando Alonso dio detalles de los pensamientos que tiene cuando enfrenta una nueva temporada de Fórmula 1.

Fernando Alonso lleva una larga trayectoria en la Fórmula 1, sin embargo eso no lo conforma y siempre quiere ir por más. El bicampeón mundial español confesó a qué le tiene miedo y reveló el nivel de competitividad que sigue conservando a sus 42 años de cara a la próxima carrera en Japón.

Con 20 años cumplidos en la competencia automovilística más apasionante del mundo, la voracidad de Alonso quedó evidenciada en más de una oportunidad. Si bien el asturiano tiene una dilatada carrera, eso no lo deja relajarse y reconoció qué cosas le preocupan al momento de encarar una nueva temporada arriba de un monoplaza.

La fuerte revelación de Fernando Alonso en Fórmula 1

En una entrevista publicada por la página web de Aston Martin, escudería en la que corre el español desde 2022, Alonso fue consultado sobre si tenía algún miedo al momento de subirse a correr y sorprendió con su respuesta. "Mi mayor temor es no hacerlo bien, no rendir, no ganar. Vamos a una nueva carrera, a un nuevo país y hay muchas expectativas".

Más allá de que su nombre tiene relevancia en la categoría, el expiloto de Ferrari explicó el respeto que tiene a todo lo que rodea a la F1: "Tengo 750 personas detrás de mí en Aston Martin, tratando de tener el mejor coche posible. Hay 20 personas en nuestras paradas en boxes, cambiando neumáticos en menos de tres segundos. Hay ingenieros, estrategas. Todo el mundo está haciendo todo lo que pueden para ponerme en la mejor posición posible y mi mayor temor es no ofrecer lo que la gente espera de mí".

Alonso trabajando en los detalles de su Aston Martin.

En la actual temporada, Alonso se ubica en la cuarta ubicación de la tabla con 170 puntos, muy relegado de Max Vertsappen, lìder con 374 unidades. Más allá de esta distancia, dejó en claro cómo afronta la competencia: "Cada carrera que comienzo, incluso aunque no seamos lo suficientemente fuertes para luchar por la victoria, hay un 1% de mí que cuando se cierra el visor y se encienden las luces verdes, aún espera que ese sea el día en el que ganaré".

Nano, que había decidio retirarse de la Fórmula 1 en 2018 y regresó tres años después, remarcó que "el 99% de las veces fallas, pero con una vez que tengas éxito, merece la pena todo el trabajo que has puesto en ello" y agregó: "El deseo de ganar siempre está ahí. Lo tuve desde el primer día y aún lo mantengo al mismo nivel ahora. No pararé pronto".

Además, dejó bien en claro lo que significa para él seguir en la competencia más importante del planeta: "Nunca pensé que estaría tanto tiempo en la Fórmula 1 porque nunca me sentí parte del circo: todo el glamour, todo el espectáculo, todo lo que pasa en el circuito más allá de las carreras". Y concluyó: "Si una versión más joven de mí pudiera verme pilotando al más alto nivel en la Fórmula 1 a los 42 años, no se sorprendería porque, incluso entonces, sabía lo mucho que me gustaban las carreras. Correr en la Fórmula 1 es lo que más me gusta hacer. Es la mejor categoría del mundo. Si pudiera elegir una cosa que hacer cada vez que me levanto por la mañana, seguiría eligiendo ser piloto de F1. Mientras me sienta rápido, ¿por qué parar?".