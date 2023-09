El calvario que vive Checo Pérez por su actualidad en la Fórmula 1: "Mi familia"

El piloto mexicano revelo cómo vive la actualidad en la Fórmula 1 y lo que le cuesta tener que mantener la tranquilidad ante las situaciones que lo acechan. Cómo influyó la gran temporada de Max Verstappen

Uno de los temas más importantes para todos los deportistas en estos últimos tiempos tiene que ver con la salud mental y con las presiones que reciben a lo largo de su carrera y en cada uno de los eventos. Ahora se conoció el calvario que vivió Sergio "Checo" Pérez en la Fórmula 1 y que lo llevó a recurrir a una persona especializada en temas de salud mental para que lo acompañe a seguir durante su vida deportiva por las situaciones que estaban ocurriendo a su alrededor.

En este último tiempo se habló -y se especuló- que Sergio Pérez no iba a seguir en la Fórmula 1 por las diferentes presiones y peleas que, entre otras cosas, tuvo con su equipo. Por otro lado, también se sumó el rendimiento aplastante de Max Verstappen que, de esta forma, se sumó a la carga pesada que tiene en la espalda por el gran momento del joven neerlandés. Con todas estas situaciones, el 2023 no es fácil para Checo Pérez y el mexicano, si bien ganó dos de las cuatro primeras carreras, los números le empezaron a jugar en contra.

En una charla con la prensa, Checo Pérez aseguró: "Cuando empezó la temporada, el coche me iba perfecto. Pero los coches evolucionan durante el año. Después de Miami, las cosas fueron cuesta abajo. Tenía un monoplaza diferente que ya no me iba tan bien. Luego no pude entrar en la Q3 varias veces, por lo que mi confianza decayó". En ese mismo momento la situación se puso complicada por los rumores sobre su futuro y añadió: "Cuando estás pasando por momentos tan difíciles en tu trabajo, es difícil estar alegre en tu casa con tu esposa y tus hijos. Así que contraté a un entrenador mental porque mi familia se merecía otra cosa. Se merecía tener a ese padre alegre en casa. Junto con mi entrenador, trabajé para convertirme en la mejor versión de mí mismo en casa, pero también como piloto”

En este sentido, también hizo referencia a lo que tiene ganas de hacer con su futuro en la Fórmula 1 y dónde le gustaría quedarse para tratar de mantener su actividad dentro de los monoplazas: “Estoy agradecido con Red Bull por darme la oportunidad de correr para un equipo top. Después de todo, soy un piloto que no vino de su propia academia. Sería fantástico si pudiera terminar mi carrera aquí”.