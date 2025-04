Doohan fracasó con Alpine en Arabia Saudita y se acerca la vuelta de Colapinto a la F1

Otro fracaso de Jack Doohan que acerca la vuelta de Colapinto a la F1 con el Alpine.

Después de otra flojísima clasificación, en la que fue 17° en el Gran Premio de Arabia Saudita 2025 de la Fórmula 1, Jack Doohan tenía una prueba de fuego en Jeddah a bordo del Alpine. Además del piloto australiano, que largaba desde el fondo de la grilla, su compañero galo Pierre Gasly salía desde la novena posición en la cuarta competencia de la temporada en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Desde el arranque de la carrera, el oceánico de la escudería francesa demostró no estar a la altura de las circunstancias y no pudo coronar una buena competencia una vez más. En el inicio abandonó Gasly por un toque con Yuki Tsunoda (Red Bull), por lo que todo el peso del equipo recayó en su compañero. No obstante, el "aussie" desgastó el neumático demasiado rápido, lo fueron superando con bastante facilidad y fue el peor corredor de los que se mantuvieron en la pista. Tanto es así que los primeros le sacaron una vuelta y terminó 18°.

Si bien no hubo novedades oficiales al respecto todavía, Franco Colapinto estará en la próxima final en el Gran Premio de Estados Unidos en Miami. Ahora, la decisión de Alpine será si el pilarense continuará como reserva o directamente reemplazará a Doohan en la grilla como principal, para acompañar a Gasly.

Doohan terminó 18° en el GP de Arabia Saudita: ¿cómo salió en todas sus carreras en la F1 2025?

Fue 19° (abandonó) en el GP de Melbourne (Australia). Fue 15° en el GP de Shanhgái (China). Fue 15° en el GP de Suzuka (Japón). Fue 14° en el GP de Sakhir (Baréin). Fue 18° en el GP de Jeddah (Arabia Saudita).

Así terminó la F1 en el GP de Arabia Saudita 2025: el top 10

Oscar Piastri (McLaren). Max Verstappen (Red Bull). Charles Leclerc (Ferrari). Lando Norris (McLaren). George Russell (Mercedes). Guido Antonelli (Mercedes). Lewis Hamilton (Ferrari). Carlos Sainz Jr. (Williams). Alexander Albon (Williams). Isack Hadjar (Racing Bulls).

La autocrítica de Doohan por su doble error en la clasificación: "Vergonzoso"

Consultado acerca de la sanción que le impuso la categoría por sus yerros en la jornada previa a la final, el propio australiano admitió: “Sí, para ser sincero, fue bastante vergonzoso. Supongo que estaba súper concentrado y ni siquiera pensaba, simplemente iba en línea recta... Al final, son fracciones, así que al menos pude quitármelo de encima en los entrenamientos". "No quería, pero sabía que debía tomar un poco más de margen y acordarme de casi cambiar ese enfoque al salir de la última curva”, mencionó en la conferencia de prensa, según reprodujo el portal especializado Motorsport.