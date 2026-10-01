Fórmula 1: los cinco candidatos para reemplazar a Esteban Ocon en Haas de cara a la próxima temporada

Este miércoles, Haas confirmó que Esteban Ocon no seguirá en el equipo en la próxima temporada de la Fórmula 1, de manera que las próximas semanas serán claves para determinar quién será el nuevo compañero de Oliver Bearman. De acuerdo con Motorsport, hay cinco candidatos principales a quedarse con el segundo asiento de la escudería estadounidense, algunos de los cuales tienen experiencia en la máxima categoría.

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Uno de ellos es Liam Lawson, quien acaba de volver a Racing Bulls luego de suplantar a Isack Hadjar por su lesión de muñeca en Red Bull por tres fechas. Si bien el neozelandés atraviesa un buen año con el equipo italiano, está siendo superado por el debutante Arvid Lindblad, sin mencionar que su estadía anterior en la escudería austriaca no dio buenos resultados, por lo que es poco probable que vuelva a subir y un cambio de aires podría venirle bien.

Ahora bien, quien parece tener mayores chances de sumarse al equipo de Kannapolis es Rafael Cámara, el brasileño que lidera el campeonato de la F2 con Invicta Racing y que pertenece a la Academia Ferrari. Este vínculo con la sede de Maranello no es menor, sobre todo porque Haas es cliente de Ferrari y porque suele recibir a sus jóvenes promesas para que den sus primeros pasos en la F1, tal como ocurrió con Bearman.

No obstante, Cámara tiene una seria competencia con Leonardo Fornaroli, el italiano que ganó el campeonato de F2 el año pasado, también con Invicta, y que arrancó el 2026 como piloto de reserva de McLaren. Si bien no ha tenido su debut oficial en la máxima categoría, ya cuenta con participaciones en las FP1 de los GPs de Barcelona y Hungría, además de que se espera que tenga otras apariciones en lo que resta del calendario.

Quienes tienen menos chances de subirse al Haas son Ryo Hirakawa y Yuki Tsunoda. El primero de los japoneses es actualmente reserva en la escudería estadounidense y, sin dudas, es la opción más sencilla, pero sus 32 años y la poca experiencia internacional no lo hacen una alternativa llamativa. Por su parte, el expiloto de Red Bull busca su regreso a la F1, pero sigue siendo piloto de Honda, rival acérrimo de Toyota, principal socio de Haas.

Cámara sería el favorito para subir a Haas si gana en F2.

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