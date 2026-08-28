Boca Juniors enfrenta a Lanús este viernes 28 de agosto por la séptima fecha del Torneo Clausura en La Bombonera y Rodolfo "Vasco" Arruabarrena define el once titular. La durísima lesión de Tomás Aranda lo dejará afuera no sólo de este compromiso sino que también lejos de las canchas por varios meses y el DT tiene candidatos para reemplazarlo. Mientras tanto, piensa en modificaciones sabiendo que en pocos días tendrá otro compromiso importante por Copa Argentina.

El "Xeneize" jugará ante Vélez Sarsfield por los octavos de final del mencionado certamen y el técnico sabe que tiene que "cuidar" a algunos de sus futbolistas. Es el caso de Leandro Paredes, que en esta ocasión estaría en el banco de suplentes. A su vez, cuenta con otros lesionados como Ayrton Costa -desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda- y Leandro Lozano -distensión muscular-, razón por la cual habrá modificaciones.

Los cambios de Arruabarrena en Boca para jugar vs. Lanús

En defensa, Facundo "Jagger" Herrera estaría desde el arranque después de haber sumado minutos ante Racing y compartiría zaga con Nicolás Figal. Esto se debe a que Lautaro Di Lollo no está al 100% para este compromiso. El volante campeón de todo con la Selección Argentina ocuparía un lugar en el banco de suplentes, mientras que su lugar lo ocuparía el juvenil Camilo Rey Domenech.

En cuanto a la posición de Aranda, hoy el reemplazo sería Alan Velasco, prioridad para el "Vasco", mientras que Miguel Merentiel y Leonel Flores serán parte del ataque del "Xeneize". Un detalle no menor es que este sábado 29 de agosto se sumará a los entrenamientos Lautaro Bianco, el diez de la Reserva, como alternativa para dicho puesto. Mientras tanto, Arruabarrena le dará lugar al exhombre de Independiente, aunque no descartan a Kevin Zenón si lo vuelven a tener en cuenta.

El posible once titular de Boca para jugar vs. Lanús

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Boca recibe a Lanús en La Bombonera

Cuándo juega Boca vs. Lanús por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Xeneize" y el "Granate" en La Bombonera tendrá lugar este viernes 28 de agosto a partir de las 21.30. El árbitro de este encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura será Pablo Dóvalo, mientras que la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium y la plataforma HBO Max.

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