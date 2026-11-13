El periodista Flavio Azzaro dedicó un segmento de su programa en el canal AZZ a profundizar sobre la situación de Leandro Paredes en Boca Juniors, marcando una clara distinción entre el reconocimiento a su trayectoria y la condición de prócer de la institución de la Ribera.

{{{htmlAmp}}}

Durante su análisis, el periodista fue tajante al evaluar la consideración que el mediocampista tiene en la actualidad. Azzaro planteó que colocar al futbolista en el pedestal más alto del club resulta desmedido en comparación con otras figuras históricas que forjaron la gloria de la institución a lo largo de décadas de competencia y títulos obtenidos.

El camino de Leandro Paredes para construir su historia en Boca

Lejos de desmerecer el valor del volante en el plantel actual, Azzaro remarcó que el jugador recién está transitando los primeros pasos hacia una posición de mayor trascendencia: "Para mí Paredes no es ídolo de Boca, no va a ser tampoco ídolo de Boca aunque gane la Sudamericana, pero empieza a construir su carrera como ídolo", expresó el conductor al abrir la discusión con su equipo de trabajo.

En esa línea, el periodista puntualizó que el mediocampista comenzó a forjar un lugar significativo en el relato del club por haber asumido la capitanía y por su compromiso al retornar de las principales ligas del mundo: "Empieza a constituirse como un candidato a ídolo y empieza a estar en una parte de la historia de Boca", describió, valorando el gesto de haber cumplido su promesa de retorno en plenitud deportiva.

Asimismo, el debate en el piso abordó el vínculo protector que el hincha xeneize desarrolló con el volante. Según explicaron en la transmisión, existe una postura colectiva de blindar al jugador ante los cuestionamientos externos debido a su identificación con la camiseta y su constante predisposición para estar en el campo de juego en cada compromiso.

La comparación con las máximas leyendas de la historia xeneize

El argumento central de Azzaro se apoyó en el respeto por los nombres más pesados de la historia boquense. Para el conductor, apresurarse a otorgar el rango de máxima idolatría significaría una injusticia para con los máximos referentes de la época dorada: "Sería faltarle el respeto a tipos que son ídolos de Boca de verdad", sentenció durante su intervención en el canal AZZ.

Para ejemplificar su postura, el periodista enumeró a glorias como Carlos Bianchi, Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo y, de manera muy especial, a Juan Román Riquelme, a quien situó en lo más alto del podio institucional y del deporte nacional junto al emblema de Independiente, Ricardo Bochini.

"Riquelme es el ídolo más grande de la historia de Boca. Y junto a Bochini los dos más grandes de la historia del fútbol argentino en cuanto a idolatrías de clubes", concluyó Azzaro, subrayando que la cantidad de años disputados y los logros acumulados colocan a estas figuras en un escalón inalcanzable para quienes recién inician su etapa de liderazgo en el club.