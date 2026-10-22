Final de la Copa Libertadores 2026: fecha de cuándo es, dónde se juega, estadio y TV en vivo

La final de la Copa Libertadores 2026 se disputará el sábado 28 de noviembre, en un encuentro donde dos equipos buscarán quedarse con el título más importante del fútbol sudamericano a nivel de clubes. La definición se jugará a partido único, en una sede histórica para el continente. El encuentro todavía no tiene horario oficial confirmado, mientras que los hinchas podrán seguir la transmisión en vivo por televisión y streaming online desde Argentina.

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¿Dónde se juega la final de la Copa Libertadores 2026?

La definición tendrá lugar en el Estadio Centenario de Montevideo, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. El histórico recinto uruguayo fue elegido por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para albergar el partido decisivo del certamen, que se desarrollará el 28 de noviembre.

La elección de Montevideo representa un reconocimiento a la tradición futbolística de Uruguay y a la importancia del Centenario en la historia de las competiciones sudamericanas. El estadio es un símbolo del fútbol internacional y recibió partidos de enorme trascendencia, tanto a nivel de clubes como de selecciones.

¿Qué antecedentes tiene el Estadio Centenario como sede de finales de Libertadores?

El Centenario ocupa un lugar especial en la historia de la Libertadores. Allí se disputó la primera final del torneo, en 1960, cuando Peñarol recibió a Olimpia de Paraguay y dio el primer paso hacia la conquista de la edición inaugural.

A lo largo de las décadas, Montevideo fue escenario de numerosas definiciones continentales. Uno de los antecedentes más recientes corresponde a la final de 2021, cuando Palmeiras derrotó 2-1 a Flamengo en tiempo suplementario y se consagró campeón. Aquella noche, el gol decisivo de Deyverson quedó entre las imágenes recordadas de la competencia. La edición 2026 marcará el regreso de la final única al Centenario después de cinco años, en un escenario que combina historia, tradición y capacidad para recibir a miles de hinchas.

La Copa Libertadores de nuevo en juego.

¿Por dónde ver la final de la Copa Libertadores 2026 en vivo?

En Argentina, la final podrá seguirse por Fox Sports y Telefe, las señales que transmiten encuentros de la competencia. Además, estará disponible a través de Disney+, Mi Telefe, DGO, Telecentro Play y Flow, las alternativas de streaming para quienes prefieran mirar el partido desde dispositivos móviles, computadoras o televisores compatibles. De esta manera, los seguidores podrán elegir entre la televisión tradicional y las plataformas digitales para disfrutar de la definición continental.

¿A qué hora se juega la final?

Por el momento, la Conmebol no confirmó el horario oficial del encuentro. El partido se disputará el sábado 28 de noviembre y el horario definitivo se anunciará a través de los canales oficiales de la organización.