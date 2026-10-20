Ver partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Champions League en Fútbol Libre es ilegal: por dónde hacerlo sin riesgos

El interés por seguir en vivo los encuentros de fútbol de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la UEFA Champions League convoca a millones de fanáticos cada semana. Sin embargo, la búsqueda de opciones gratuitas en Internet suele conducir a sitios de piratería como Fútbol Libre, cuyos servicios vulneran los derechos de transmisión y ponen en riesgo la seguridad digital de los usuarios.

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Frente a estos peligros, existen alternativas oficiales y seguras para disfrutar del mejor fútbol internacional sin contratiempos.

¿Dónde ver la Copa Libertadores, Sudamericana y Champions League de forma legal?

Para acceder a las transmisiones oficiales en Argentina y la región, la vía recomendada incluye canales de televisión por cable y plataformas autorizadas de streaming.

Copa Libertadores: los encuentros se transmiten principalmente a través de las señales de ESPN y Fox Sports , además de la plataforma digital Disney+ . Asimismo, ciertos partidos de la competencia se emiten por televisión abierta mediante la pantalla de Telefe y su servicio gratuito MiTelefe .

Copa Sudamericana: la cobertura completa del certamen continental está disponible en las pantallas de ESPN y DSports , accesibles mediante los servicios de Disney+ y DGO .

UEFA Champions League: el torneo de clubes más importante de Europa se emite de manera oficial por las señales de ESPN y la plataforma Disney+, que ofrece todos los cotejos de la fase de liga y las etapas eliminatorias en vivo.

Estas opciones pueden sintonizarse desde un televisor o dispositivos móviles contratando los paquetes correspondientes a través de operadores autorizados como Flow, DGO y Telecentro Play.

Boca Juniors vs. Sao Paulo. (Crédito de foto: Isaac Fontana / EFE)

¿Por qué ver partidos en Fútbol Libre es ilegal y riesgoso?

Las plataformas como Fútbol Libre, que también pueden ser Pelota Libre o Tarjeta Roja, retransmiten señales de televisión sin contar con los derechos de propiedad intelectual otorgados por las entidades organizadoras (Conmebol y UEFA) ni por las cadenas televisivas. Al no pagar licencias comerciales, estas páginas operan al margen de la ley y son objeto constante de clausuras judiciales y bloqueos de dominio.

Más allá de la infracción legal, el peligro más cercano para el espectador radica en la ciberseguridad. Este tipo de portales financia sus operaciones mediante redes de publicidad engañosa y scripts maliciosos. Al hacer clic en los reproductores o ventanas emergentes, el usuario se expone a la instalación no deseada de malware, el robo de datos personales o credenciales bancarias y el rastreo no autorizado de sus dispositivos. Por estas razones, optar por plataformas legales garantiza una experiencia con calidad de transmisión adecuada y protege la privacidad informática del usuario.