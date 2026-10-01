Se filtro en Boca Juniors el nuevo diseño que Riquelme quiere para la Bombonera

Una de las grandes promesas de campaña de Juan Román Riquelme fue modificar y ampliar la capacidad de espectadores de la Bombonera, pero sin tocar su estructura original. Algo bastante complicado si no se puede acceder a los terrenos que se encuentran detrás de la zona de palcos. Sin embargo, hay un plan en marcha que permite agrandar la estructura y superar la barrera de las 60 mil localidades.

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Por medio de una imagen que se le mostró a cierta cantidad de socios y que se filtró en las redes sociales, es posible apreciar el aspecto que tendrá el estadio en un futuro. Los detalles más sobresalientes son tres. El primero expone la presencia de un techo que pareciera cubrir los cuatro sectores del estadio. Lo que dejaría atrás la visual de un estadio abierto y pasaría a ser como el Monumental, que va camino a la colocación de un techado especial.

La imagen expone la presencia de un techo, una pantalla led y una cuarta bandeja como grandes novedades

Por otro lado, se debe sumar la presencia de una cuarta bandeja que, de acuerdo con los rumores, pretende darle a la Bombonera 6.000 localidades extra a las existentes. Se trataría de un sector de plateas que se colocaría por encima de las tribunas vigentes y que formaría un nuevo anillo. Lo particular de esta obra es que también va a sobrepasar la zona donde en la actualidad se encuentra el sector de palcos.

Otro detalle para nada menor es que las terminaciones de las tribunas inferiores, que dan al campo de juego, disponen de una pendiente diferente a la que se puede apreciar en la actualidad. Esto permitirá no solo cambiar la visual hacia los partidos, sino que aumentará la cantidad de personas que puedan ingresar en dichos espacios. No solo se aplicarán reformas en la zona de platea, sino que también habrá cambios en las tribunas populares.

Un cuarto detalle que es menor a los mencionados, pero que se desprende de la filtración, es que la Bombonera tendrá en un techo una pantalla led colocada que formará un círculo perfecto de 360°. Una obra que será de las últimas en aplicarse porque las modificaciones mencionadas son las más urgentes y las que más trabajo demandarán. Al punto que Boca tendría que marcharse de su estadio para poder hacer de local en cada una de las competencias que le toque afrontar en el plano local como también en el internacional.

Hay que recordar que la Bombonera cuenta con una capacidad de 57.000 mil espectadores en la actualidad y las obras de una nueva zona de palcos, reubicación de plateas, construcción de una cuarta bandeja y modificación de la pendiente de las tribunas pueden dar lugar a un estadio con una cifra superior a los 80.000 mil espectadores. Además de que quedaría habilitado para duelos internacionales de acuerdo con la normativa FIFA y CONMEBOL.