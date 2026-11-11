La FIFA demandó a Independiente por Matías Abaldo, apartado del plantel por indisciplina

La nueva demanda millonaria que recibió Independiente por Matías Abaldo en el medio de su mal presente en el club.

El presente de Matías Abaldo en Independiente atraviesa un momento de incertidumbre. El delantero uruguayo perdió terreno en la consideración de Jadson Viera a raíz de distintos episodios de indisciplina y gestos durante los entrenamientos. De hecho, no fue convocado para el empate ante Defensa y Justicia y solamente integró el banco de suplentes en la victoria frente a Deportivo Riestra, aunque no sumó minutos.

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Mientras se acerca el inicio de los playoffs del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, en los que el 'Rojo' se enfrentará con Argentinos Juniors en La Paternal, el futuro del atacante en Avellaneda es una incógnita. A su flojo presente futbolístico se sumó un nuevo problema para la institución: Defensor Sporting, club uruguayo dueño de una parte de sus derechos económicos, presentó una demanda ante la FIFA y exige una cifra millonaria.

Defensor Sporting demandó a Independiente ante la FIFA: exige una cifra mayor a tres millones de dólares.

Defensor Sporting demandó a Independiente ante la FIFA por la deuda de Matías Abaldo

El conflicto económico entre Independiente y Defensor Sporting escaló en las últimas horas: según informó el periodista Matías Martínez, la institución uruguaya recurrió a la FIFA para reclamar el incumplimiento del pago de la primera cuota correspondiente a la transferencia de Abaldo, que ascendía a un millón de dólares.

Sin embargo, el reclamo ya no se limita a esa obligación pendiente, ya que Defensor Sporting habría exigido el pago de la totalidad del pase, además de las penalidades y los intereses correspondientes. De esta manera, la demanda supera los tres millones de dólares y representa un nuevo frente de conflicto económico para el club de Avellaneda.

La situación se suma a las dificultades financieras que atraviesa Independiente, en un contexto marcado también por las próximas elecciones presidenciales y el cambio de conducción que podría producirse en la institución. La deuda vinculada al pase del delantero uruguayo será, por lo tanto, otro de los asuntos que deberá afrontar la dirigencia.

Meses atrás, desde el club habían anunciado la intención de ejecutar la opción de compra cercana a los tres millones de dólares por el 80% de la ficha del futbolista, con el objetivo de garantizar su continuidad. No obstante, la operación quedó en suspenso con la llegada de Jadson Viera y la pérdida de protagonismo del atacante, cuyo vínculo contractual con Independiente vence a fines de 2026.

El representante de Abaldo desmintió los rumores sobre su separación del plantel

En medio de las versiones sobre el futuro del uruguayo, también circularon publicaciones en redes sociales que señalaban que había sido apartado del plantel por presentarse en estado de ebriedad a un entrenamiento. Ante esas versiones, Edgardo Lasalvia, representante del futbolista de 22 años, salió públicamente a desmentir los rumores.

"Es todo falso lo que se dijo de Matías Abaldo. Nunca llegó ebrio, llegó siempre en hora. Estuvo en el banco el día que salió eso. Nunca estuvo separado del plantel", aseguró el agente en declaraciones a Carve Deportiva.

Lasalvia eligió ese medio uruguayo para referirse también a su candidatura a la presidencia de Peñarol. Sus declaraciones buscaron despejar las versiones sobre una supuesta separación del delantero, aunque no modificaron el escenario deportivo que atraviesa en Independiente.

No es la primera vez que Abaldo queda envuelto en una controversia extrafutbolística durante su etapa en Avellaneda: en 2025, unas imágenes que se viralizaron en redes sociales, en las que aparecían drogas y alcohol, generaron una fuerte repercusión y obligaron al jugador a pedir disculpas públicamente.