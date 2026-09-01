Ferrari rendirá un homenaje a Schumacher con un diseño especial en el GP de Monza

Imagen de archivo del piloto Mick Schumacher conduciendo el Ferrari F2004 de su padre, Michael Schumacher, durante una exhibición previa al Gran Premio de la Toscana de Fórmula Uno, en Mugello, Scarperia e San Piero, Italia.

La escudería Ferrari vestirá una decoración y una indumentaria especial este fin de semana durante el Gran Premio de Italia en Monza, en conmemoración de la primera victoria de Michael Schumacher con el equipo en 1996 y al cumplirse tres décadas del inicio de su ciclo dorado en la Fórmula 1. La llegada del siete veces campeón del mundo a Maranello a mediados de los noventa transformó la historia reciente de la marca, impulsando una era de hegemonía en la que el alemán conquistó cinco títulos de pilotos consecutivos y la escudería alzó seis campeonatos de constructores seguidos.

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Para este fin de semana, los monoplazas SF-26 que conducen Charles Leclerc y Lewis Hamilton llevarán una estética inspirada en el mítico modelo F310 de 1996: predominio del rojo tradicional con detalles en blanco en los alerones, terminaciones en negro, siete estrellas representativas de sus coronas y el logotipo con sus iniciales.

El tributo en pista incluirá la exposición y rodaje de tres vehículos emblemáticos de la era Schumacher. El sábado, el brasileño Rubens Barrichello volverá a subirse al F2002 con el que dominaron la temporada hace más de dos décadas, mientras que el domingo el tetracampeón Sebastian Vettel girará al volante del mismo monoplaza.

En el plano estrictamente deportivo, la escudería italiana llega al trazado de Monza ubicada en el segundo lugar del campeonato de constructores y con expectativas firmes de pelear por el triunfo. Tanto Leclerc como Hamilton ya consiguieron victorias en la presente temporada y buscarán cortar una racha de festejos en casa.

Con información de Reuters