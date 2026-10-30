Feliz Navidad: las redes recuerdan a Diego Maradona en el día de su cumpleaños

“Feliz Navidad”. La frase volvió a aparecer en las redes este 30 de octubre, acompañada de fotos, recuerdos y mensajes para Diego Armando Maradona. En el día en que el ídolo hubiera cumplido 66 años, clubes, seguidores y medios eligieron celebrar su nacimiento y agradecerle por las alegrías que dejó dentro y fuera de la cancha.

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En X, #DiegoEterno, “Feliz Cumple Diego” y otras expresiones relacionadas con el Diez figuraban entre las tendencias argentinas. Los mensajes reunidos en esta nota son una selección de homenajes publicados por los maradonianos en las redes para homenajear al astro de la Selección Argentina.

Los saludos de Boca, Gimnasia y Napoli

Boca Juniors, uno de los clubes que marcaron la carrera y la vida de Maradona, compartió un homenaje en X con una dedicatoria: “Te metiste en el corazón de la gente y ahí te vas a quedar para toda la vida”.

El vínculo con la camiseta azul y oro también apareció en el mensaje de una hincha, que contó que se hizo fanática de Boca por Diego. “Fuiste, sos y serás el mejor del mundo. ¡Feliz cumpleaños, Diego!”, escribió en Instagram.

Gimnasia y Esgrima La Plata, el último club que dirigió, lo recordó con una carta leída por sus jugadores. “Donde quieras que estés, que nunca te falte una pelota, una sonrisa y todo nuestro amor”, dice el mensaje difundido por Corta en X.

Desde Italia también llegó el saludo de Napoli, donde Maradona dejó una huella imborrable: “Happy birthday, Diego”, publicó el club en Instagram.

Un recuerdo que cruza camisetas

Huracán se sumó a los homenajes y recordó al futbolista que “hizo de la pelota una alegría para millones”. “Recordamos a Diego con el cariño y la emoción que su fútbol dejó para siempre”, expresó el club en Facebook.

Desde Floresta, La Peste Blanca, espacio vinculado a All Boys, eligió una frase para describir el alcance del afecto por el Diez: “Hay amores que no entienden de camisetas, y hay leyendas que nunca se van”. “En Floresta siempre tendrá un lugar especial”, agregó en su publicación.

La Selección argentina también le dedicó un saludo: “¡Feliz cumple al cielo, Diego! Gracias por poner bien alto nuestra bandera”, escribió en X.

El Diego de los potreros y de las canciones

Radio La Ranchada destacó el vínculo de Maradona con la cultura futbolera de los barrios populares. “Fue potrero, fue gambeta, fue barrio, fue talento. Fue la zurda que hizo soñar a un pueblo entero”, escribió en Instagram.

En la misma red, Nuestro Rock lo recordó como “nuestra bandera” y acompañó el homenaje con una referencia a Qué es Dios, la canción de Las Pastillas del Abuelo dedicada al ídolo. “Siempre en el corazón del pueblo argentino”, señaló en la publicación.

También Fútbol de Análisis celebró al dueño de “una zurda mágica” y de “gambetas imposibles”, y destacó que Diego fue “pasión, alegría y una manera única de sentir el fútbol”.

La memoria que pasa de generación en generación

Entre los mensajes de los hinchas aparecieron tanto los recuerdos de quienes lo vieron jugar como los de quienes conocieron sus hazañas después. En X, un usuario evocó cómo su generación volvió a mirar una y otra vez el Mundial de 1986: “Nos hiciste muy felices hasta a los que no te vimos en vivo”.

En TikTok, otro seguidor lo definió como “un pibe de barrio” y cerró su saludo con un “gracias por todo, D10S”. Una admiradora, por su parte, expresó en X: “Te amo y te extraño, Diego Armando Maradona”.

No todos los recuerdos estuvieron ligados a sus grandes partidos: la cuenta Relatos Futbolísticos recordó una visita de Diego a un encuentro de vóley en 1995 y celebró que “la magia del Diez no conocía fronteras”. Los mensajes cambian de camiseta, de plataforma y de generación, pero comparten el mismo sentimiento a la hora de recordar al ídolo máximo del fútbol argentino.