Charles Leclerc, figura de Ferrari en la Fórmula 1, sufrió un insólito robo y se quejó en las redes

Charles Leclerc, piloto de la Fórmula 1 sufrió un insólito robo en la previa de la carrera del próximo domingo 24 de abril en Italia, por parte de un "fanático".

El reconocido piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc sufrió un increíble robo en la previa de lo que será el Gran Premio de Emilia Romagna, en Imola Italia el próximo domingo 24 de abril. Un "fanático" le pidió una foto mientras paseaba por las calles de Lucca, en la Toscana y aprovechó el momento para arrebatarle un costoso y particular dispositivo. El entrenador del joven oriundo de Mónaco hizo un pequeño descargo en sus redes por el momento vivido.

El deportista tuvo un auspicioso comienzo de año en la categoría y tiene como objetivo seguir por la senda victoriosa. Tras conseguir dos pole y un segundo lugar en los tres circuitos que se corrieron en 2022 lidera la tabla de posiciones y en el campeonato de constructores, su escudería -Ferrari- también está puntera. Sin embargo, lo que menos esperaba era cruzarse con un "admirador" que le robe nada más y nada menos que un reloj muy importante para él.

El objeto sustraído que el Leclerc llevaba en su muñeca izquierda tenía la particularidad de que estaba personalizado con los colores de la bandera de Mónaco y además, el reloj modelo Richard Mille 67-02 tiene un valor de U$D 345.000. La persona que se lo robó escapó rápidamente y minutos después, tanto el piloto como su entrenador -Andrea Ferrari- hicieron la denuncia correspondiente a la policía. Sin embargo, todavía no hay noticias de si apareció o no.

"Via Salvatori ha estado completamente a oscuras por meses. Lo hemos reportado por meses. Bueno, ayer en la noche en Via Salvatori nos robaron. ¿Piensan arreglar las lámparas tarde o temprano? Pregunto por un amigo", escribió Ferrari en una historia subida a su cuenta de Instagram. Sin dudas que el hecho delictivo llamó la atención pero no es el primero que ocurre con estos costosos relojes. Al piloto británico representante de McLaren, Lando Norris, también le sustrajeron uno similar mientras miraba la final de la Eurocopa 2020 en el Estadio de Wembley.

Los horarios para ver el Gran Premio de Emilia Romagna

En cuanto a los horarios de este Gran Premio, el viernes 22 de abril desde las 8:30 (hora argentina) se llevarán a cabo los primeros entrenamientos libres y a las 12:00 la clasificación. El sábado 23 a las 9:30 los segundos entrenamientos libres y a las 11:30 el sprint. El domingo a las 10 de la mañana disputarán la carrera, que será a 63 vueltas. La transmisión está a cargo de Star+ o la plataforma paga F1 TV Pro.