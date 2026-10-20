Anuncian la subasta de una pieza de un coche de Alpine que compitió en la Fórmula 1

Mientras que Alpine se prepara para lo que será su presentación en el Circuito de las Américas para el Gran Premio de los Estados Unidos, se lanzó una subasta para vender una pieza que formó parte de uno de sus monoplazas de la Fórmula 1. En el mundo del coleccionismo, la noticia causó un fuerte impacto, especialmente al tratarse de una pieza auténtica que será subastada a través de canales oficiales de la máxima categoría.

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Se trata de una carcasa de la caja de cambios del A524, el monoplaza que usó el equipo galo en 2024, año del estreno de Franco Colapinto con Williams. La carcaza fue montada junto al alerón trasero en un soporte especial que hace que se convierta en una excepcional pieza de colección que recibió el nombre de BWT Alpine Formula 1 Team 2024 Race-Used Gearbox Carrier & Rear Wing Assembly.

El conjunto se subastará en la subasta The Austin Auction, que es organizada por F1 Authentics, la plataforma que, al ser oficial de la F1, asegura a los coleccionistas la autenticidad de cada pieza ofrecida. De acuerdo con el informe del evento, el valor de este elemento ronda entre los 25 y 30 mil libras esterlinas, que convertido a la moneda estadounidense serían unos 31500 y 37800 dólares.

Ahora bien, del conjunto, solamente la carcaza de la caja de cambios ha sido oficialmente usada en una carrera de la F1 2024, aunque no se informa en qué Gran Premio se utilizó, mientras que el alerón no estuvo en ninguna prueba oficial. Eso sí, el alerón sí cuenta con las especificaciones de carrera, por lo que se trata de una pieza salida del taller de Enstone a pesar de que no ha sido ensamblada para tener acción en pista.

De hecho, el alerón trasero tiene funcional el sistema DRS, que puede abrirse y cerrarse manualmente. Por otra parte, tampoco hay información sobre a qué coche pertenece el conjunto, si al de Pierre Gasly o al de Esteban Ocon, que formó parte del equipo galo hasta finales de ese mismo año. Cabe mencionar que, para participar de la subasta, los interesados deberán ingresar en F1 Authentics, registrarse para tener el catálogo completo y acceder a la pieza 052 dentro de The Austin Auction.

La pieza que se subastará del A524.

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