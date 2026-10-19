Fórmula 1: el GP de los Estados Unidos va por un nuevo récord al sumar una inesperada atracción

El próximo fin de semana, la Fórmula 1 volverá con la disputa de la decimoctava fecha con el Gran Premio de los Estados Unidos, que este año llegará con una inesperada novedad. Y es que las autoridades dieron luz verde al proyecto de construir el sombrero vaquero más grande del mundo, que funcionará como atractivo y bar al mismo tiempo, además de que tendrá la visita de un oficial del Guinness World Records.

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Bobby Epstein, presidente del Circuito de las Américas, confirmó que el sombrero tendrá una altura de 23 metros y será construido en fibra de vidrio, además de que estará conectado la zona de los espectadores de Lone Star Land. De hecho, el plan fue puesto en marcha hace varias semanas y se estima que la obra está a punto de culminar, ya que se espera que el jueves sea analizado para establecer un nuevo récord mundial.

“Pensé que el circuito debía tener una atracción turística con algún tipo de Guinness World Record”, comenzó Epstein en una reciente entrevista con The Athletic, en la que mencionó que quería que COTA cuente con un punto de referencia para los fans. “En lugar de una carpa normal, ¿por qué no construir un sombrero de vaquero de 75 pies?”, agregó el ejecutivo, que está seguro de que establecerá el récord la próxima semana.

Esto se debe a que no existe la categoría del sombrero vaquero más grande del mundo, por lo que el Circuito de las Américas tendrá el honor de tener el primer registro sobre esta temática. Por otra parte, la idea de Epstein es que el sombrero no sea armado solamente para la F1, sino que se convierta en un emblema de Austin y permanezca armado durante todo el año, con la idea de que sea un atractivo turístico.

Cabe mencionar que la ubicación del sombrero se debe a que Lone Star Land es la zona con temática de rancho, de manera que es la parte ambientada estéticamente con elementos del viejo oeste. De hecho, actualmente es una sección en la que los fans pueden realizar actividades como bailes tradicionales en línea o asistir a una demostración con lazo, además de que prevalecen la venta de sombreros.

Estados Unidos tiene tres fechas en el calendario.

Horarios del GP de los Estados Unidos 2026 de F1

Tras el GP de Singapur, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de las Américas, donde se disputará el Gran Premio de los Estados Unidos entre el 23 y 25 de octubre por la decimoctava fecha. A continuación, los días y horarios: