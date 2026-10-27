Charles Leclerc llevó tranquilidad a Ferrari sobre sus incidentes con Lewis Hamilton: “Sabemos cuál es la línea”

El GP de Italia tuvo un triste episodio para los tifosi cuando Charles Leclerc empujó a Lewis Hamilton hacia la grava en la largada, algo que generó mucha discusión entre los fanáticos de la Fórmula 1. Desde entonces, cada vez que la dupla del equipo italiano se encuentra cerca en la grilla de partida existe el latente temor de que algo similar vuelva a suceder, aunque en esta ocasión no hubo problemas en el GP de los Estados Unidos.

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Tras la clasificación del sábado, el piloto monegasco quedó posicionado en el cuarto lugar de la grilla de partida, un puesto por delante del británico, algo que encendió las alarmas por el dibujo del Circuito de las Américas. Y es que históricamente la primera curva del trazado de Austin ha causado problemas, con un claro ejemplo de lo sucedido en la temporada pasada en la sprint entre los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

De ahí que a Leclerc le hayan consultado si hubo conversaciones internas en el equipo de Maranello sobre los cuidados que debían tener en la largada con el heptacampeón del mundo. “No, sabemos cuál es la línea que no se debe cruzar”, fue la respuesta de “Il Predestinato”, que advirtió que ni él ni Hamilton quieren volver a tener cruces en pista, por lo que ambos saben lo que deben hacer para evitarlo.

“Y reitero, creo que hemos tenido algunas ocasiones a lo largo del año en las que yo la he cruzado, Lewis la ha cruzado, y no queremos ver eso, así que esto está claro”, agregó Charles. Y es que las dudas sobre el respeto en la pista venía por el hecho de que ambos estaban matemáticamente con chances de arrebatarle el campeonato a Andrea Kimi Antonelli, aunque todo cambió tras la victoria del italiano este domingo.

Con esa novedad, tanto Leclerc como Max Verstappen se quedaron afuera de la lucha, mientras que Hamilton se mantiene con una efímera luz de esperanza al igual que George Russell. De hecho, Antonelli podría consagrarse este fin de semana en el Gran Premio de México en caso de sumar al menos dos puntos, por lo que un noveno lugar le sería suficiente al joven de Mercedes para consagrarse el domingo.

El monegasco viene de terminar segundo en Austin.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de los Estados Unidos