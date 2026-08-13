Fórmula 1: el tenso momento que vivió Nelson Piquet con su pareja en Mónaco

Nelson Piquet es uno los campeones más destacados que tuvo la Fórmula 1, con la conquista de tres títulos en 1981, 1983 y 1987 y un total de 23 victorias y 60 podios en 207 carreras disputadas. Sin dudas, fue el piloto más destacado de Brasil hasta la irrupción de Ayrton Senna, que se ganó el cariño de todo el mundo y se convirtió en una leyenda para las nuevas generaciones, mientras que su compatriota quedó en el recuerdo por sus relaciones.

Y es que el piloto brasileño ha tenido una vida amorosa bastante agitada, con tres casamientos y muchas novias que pasaron por sus brazos, aunque hay un par que quedaron en la mente de los fanáticos del deporte automotor. Fue durante la clasificación del GP de Mónaco 1984, cuando Piquet todavía corría para Brabham, equipo que recibió en su box a Emanuela, a quien había presentado como su nueva novia.

Días antes de aquella cita en el Principado, el tricampeón del mundo había oficializado su nueva relación apenas unos días después de la ruptura con Sylvia Tamsma, quien no se contentó con la manera en que terminaron las cosas. Tal es así que la modelo se presenció en el box de Brabham, algo que hizo que los mecánicos tengan la tarea extra de contentar a cada una por su lado y evitar un posible cruce en el interior de su espacio de trabajo.

Se podría decir que cumplieron su objetivo, puesto que no hubo altercados en el box y ambas observaron la clasificación del codiciado piloto, aunque la tensión se mantuvo a lo largo de toda la jornada. Eso sí, el tiempo le dio la victoria a Sylvia, que volvió con el brasileño tiempo después e incluso llegaron a casarse, con un matrimonio que se mantuvo por varios años y del que nacieron Nelson Jr., Julia y Kelly, la pareja de Max Verstappen.

No obstante, ese no fue el primer casamiento del brasileño, que también fue marido de María Clara por un año entre 1976 y 1977, período en el que tuvo su primer hijo, Geraldo. Después de su relación con Sylvia, Piquet se casó con Vivianne de Souza Leão, con quien tiene dos hijos, además de que tuvo otro con Katherine Valentín, con quien mantuvo una relación de noviazgo durante una separación temporal.

Verstappen forma parte de la familia Piquet.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Hungría