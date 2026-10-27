La esperanza de Fernando Alonso que se quebró en el GP de los Estados Unidos: “Puede pasar”

Fernando Alonso atraviesa un año bastante negativo con Aston Martin, que apenas suma siete puntos en lo que va del campeonato de la Fórmula 1, todos ellos conseguidos por el asturiano. No obstante, este sábado había causado cierta ilusión en el equipo británico, sobre todo porque el más veterano de la dupla había pasado a la Q2 por tercera vez en la temporada, sin mencionar que las penalizaciones le permitían soñar con los puntos.

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De hecho, el piloto español salió del decimosegundo lugar en el GP de los Estados Unidos, misma posición en la que había iniciado en Malasia, ocasión en la que firmó un sólido octavo lugar. Sin embargo, las cosas no se repitieron este domingo en el Circuito de las Américas, donde Alonso finalizó en el decimosexto puesto y se quedó sin puntos una vez más, lo que contrasta con lo que eran sus esperanzas iniciales del sábado.

“Ha sido un poco mejor que otros fines de semana, por delante de los Cadillac y los Williams aquí. Creo que hemos llegado a la Q2 tres veces este año y ésta ha sido una de ellas. Somos un poco más competitivos”, había comenzado el bicampeón del mundo tras la clasificación. En las declaraciones rescatadas por Soy Motor, el asturiano también había advertido que esperaba terminar entre los diez primeros aprovechando las sanciones que había en la grilla.

“Sacaremos ventaja de algunas penalizaciones delante y quizá salimos decimotercero o decimocuarto, así que a ver qué podemos hacer para estar en los puntos al final”, había aventurado antes de que se revele la grilla de partida. Claro que el “Nano” sabía exactamente que no iba a ser sencillo llegar a los puntos con rivales poderosos a sus espaldas, como Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto o Arvid Lindblad.

“Obviamente, todo puede pasar cuando estás cerca del décimo, pero seguimos necesitando algo de ayuda de los coches de delante. Con las penalizaciones, algunos coches rápidos empezarán por detrás, pero llegarán como una amenaza durante la carrera”, agregó al respecto. A pesar de todo, Alonso advirtió que iba a ser una carrera entretenida porque, al menos, no iba a estar solo en la pista.

El español seguirá en la F1 en 2027.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de los Estados Unidos