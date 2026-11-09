Fórmula 1: la sanción a Charles Leclerc que modifica el resultado final del Gran Premio de Brasil

La cita en el Autódromo José Carlos Pace no fue positiva para Ferrari, que tuvo muchos problemas con las estrategias en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. De hecho, Lewis Hamilton pasó de salir del fondo a terminar noveno, cuando inicialmente parecía estar destinado a tener un mejor resultado, mientras que Charles Leclerc cruzó la línea de meta en el séptimo lugar antes de recibir una penalización postcarrera.

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Y es que el piloto monegasco fue sancionado por los comisarios con cinco segundos de agregado a su tiempo debido al incidente que protagonizó con Liam Lawson en la curva 12. A tan solo una vuelta del final en Interlagos, Leclerc superó al neozelandés tras provocar un toque en el neumático trasero izquierdo que terminó desacomodando al Racing Bull, una maniobra que había quedado sujeta a análisis por parte de los jueces.

Como consecuencia de esta sanción, el piloto de Ferrari terminó cayendo al octavo lugar del clasificador definitivo de la vigésima fecha, a su vez que Lawson volvió a subir al séptimo. Por fuera de eso, no hubo otras modificaciones en la zona de puntos, incluso a pesar de la penalización de cinco asegundo a Andrea Kimi Antonelli por relanzamiento inseguro, la misma que se le puso a Oliver Bearman.

Eso sí, el castigo a Leclerc tiene efectos en el campeonato, ya que representa dos puntos menos para Ferrari en la tabla de constructores y dos más para Racing Bulls, el rival de Alpine en la lucha por la zona media. Claro que, con solo tres fechas restantes, parece difícil que el equipo de Franco Colapinto pueda recortarle los más de treinta puntos que tienen de ventaja los de Faenza.

Por otra parte, la escudería roja también sigue complicándose, sobre todo con la pérdida de terreno que ha tenido con Red Bull en las últimas fechas. Tal es así que los Toros Rojos están terceros con 415, a 95 puntos de Ferrari, cuando quedan tres fechas por delante y cada una de ellas otorga un máximo de 43, por lo que quedan 129 unidades disponibles todavía.

Así quedó el GP de Brasil 2026.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de México

Andrea Kimi Antonelli: 390 puntos (CAMPEÓN). Max Verstappen: 279. George Russell: 262. Lewis Hamilton: 261. Charles Leclerc: 249. Lando Norris: 246. Oscar Piastri: 152. Isack Hadjar: 122. Liam Lawson: 89. Pierre Gasly: 42. Arvid Lindblad: 38. Franco Colapinto: 27. Oliver Bearman: 23. Gabriel Bortoleto: 14. Nico Hülkenberg: 14. Esteban Ocon: 7. Fernando Alonso: 7. Carlos Sainz: 7. Alex Albon: 5. Yuki Tsunoda: 1. Ryo Hirakawa: 1. Lance Stroll: 0. Valtteri Bottas: 0. Checo Pérez: 0. Rafael Cámara: 0.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de México 2026