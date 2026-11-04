Lo expulsaron de La Libertad Avanza y ahora armó un equipo para la Copa Potrero de ESPN

Ramiro Marra dijo presente en una nueva edición de ESPN F90 en la que fue parte de la presentación de uno de los equipos que participará en la Copa Potrero 2026. El ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio detalles de La Farma FC, el elenco de Carmen de Areco que ya jugó el torneo oganizado por Sergio "Kun" Agüero en 2024. En dicha ocasión, contaron con un subcampeón del mundo que este año volverá a estar, además de que contarán con la presencia de un jugador que descendió con River Plate en 2011.

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Qué es La Farma, el equipo de Ramiro Marra en la Copa Potrero y quiénes jugarán

El ex integrante de La Libertad Avanza estuvo en la tribuna del ciclo conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo durante el sorteo del certamen que se desarrollará entre el 14 y el 23 de noviembre en Ciudad Universitaria. Allí confirmó que José María Basanta y Mariano Pavone serán parte del plantel para afrontarlo. El defensor que Alejandro Sabella incluyó en la lista para el Mundial Brasil 2014 fue protagonista de una tremenda patada que derivó en su expulsión hace dos años atrás y ahora volverá a jugar.

El rol de Ramiro Marra en La Farma, su equipo de la Copa Potrero

"José va a estar jugando. El equipo es de Carmen de Areco y él de Tres Sargentos, el pueblo que está al lado. También va a estar Mariano Pavone que es el primo", aseveró Marra desde la tribuna de ESPN F90. A su vez, contó que "el equipo se creó en una farmacia con un farmacéutico del pueblo". Si bien no se desempeña como autoridad del equipo, sí publicó diferentes videos en sus redes sociales en los cuales confirmó que los acompañará "en todo lo que necesiten en términos administrativos, en plan de trabajo y de comunicación".

Cómo quedaron los grupos de la Copa Potrero 2026

Grupo A: El Guayo, Argeave Sports, La Jaula, La Banda de Yoba y Martillazo FC.

Grupo B: Mammana FC, Baires, La Farma, Villango FC y UBA.

Grupo C: La Wilson, Liga Núñez, Social y Deportivo, La Martona y El Kiosco.

Grupo D: La Crema, Alto Pasto, Los Eucaliptos, Rayo Barcelona y Más Fútbol.

Grupo E: Tap San Pedro, Mamón, Streamers, Gadd AFC y Goat FC.

Grupo F: San Alberto, Federación Colombiana, RFC, Northchamp y Reconquista.

Grupo G: La Rosario, GB Sports, Ciclón, FC Biri Biri y Guemes FC.

Grupo H: Operativo Panda, Picapiedra, Las Piedras, Morón Sur y Parceros JG.

Los grupos de la Copa Potrero 2026

Cómo se juega la Copa Potrero 2026

El torneo organizado por Sergio "Kun" Agüero comenzará el próximo sábado 14 de noviembre en Ciudad Universitaria y se extenderá hasta el lunes 23. A su vez, contará con un total de 40 equipos. Los primeros de cada zona irán directamente a octavos de final, mientras que el segundo y el tercero jugarán un playoff para definir a los rivales de los punteros. Se disputarán con la pelota del Mundial 2026 llamada Trionda y tanto para semifinales como para la final estará la versión utilizada en la final del torneo entre la Selección Argentina y España. Además, se llevará a cabo la Copa Potrerito para menores de 13 años.