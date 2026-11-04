River gastó más de 40 millones de dólares y sigue sin un reemplazo para Enzo Pérez

La posición de volante central en cualquier equipo es clave porque se trata de quien administra los tiempos, tanto defensivos como ofensivos. Esto hace que buscar un jugador para esta posición sea bastante costoso. Algo que River Plate puso en marcha para reemplazar a Enzo Pérez con un enorme presupuesto, que arroja un desembolso de más de 40 millones de dólares, pero pareciera que todavía no pudo dar con el jugador indicado.

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Desde la llegada de Martín Demichelis hasta la presencia de Eduardo Coudet en el banco de suplentes, el Millonario llevó a cabo la contratación de varios jugadores para la posición de volante central. Sin embargo, ninguno está dando los resultados esperados. El caso más emblemático de todos fue el de Rodrigo Villagra, por quien se pagaron casi 12 millones de dólares a Talleres de Córdoba, pero no rindió y fue vendido a Rusia por una cifra cercana a los 5 millones.

Luego se deben sumar nombres como el de Kevin Castaño, que se trató de un capricho de Marcelo Gallardo y demandó el pago de 20 millones de dólares a repartir entre el Krasnodar de Rusia y Cruz Azul de México, debido a que eran los dueños de su ficha. Uno que ya se marchó al Atlético Mineiro con una opción de compra de 5 millones por el 50% de su ficha.

Más adelante sucedió una segunda novela con Talleres de Córdoba, pero en esta oportunidad con la ficha de Juan Carlos Portillo, que costó casi 8 millones de la divisa. El volante se encuentra trabajando para dejar atrás una rotura de ligamentos cruzados y se espera que esté activo para la temporada 2027.

Más adelante se sumaron las fichas de Aníbal Moreno, que demandó 7 millones de dólares al Palmeiras de Brasil, y Mauro Arambarri, que llegó por 6 millones de euros a pedido de Eduardo Coudet, quien lo conocía de gran manera por su paso por el Alavés de España. Finalmente, hay que sumar 500.000 dólares por el préstamo de Fausto Vera.

Sin embargo, el volante uruguayo no suma minutos y pareciera que Leonardo Ponzio no lo tiene en consideración en la posición de volante central porque, frente a Boca, decidió inclinarse por el joven Lucas Silva, que no se encontraba a la altura de las exigencias de semejante partido.

De cara a la temporada 2027, se mencionaría que River podría salir al mercado de pases en la búsqueda de un nuevo volante central porque no termina de haber conformismo con los jugadores disponibles dentro del plantel. Esto provocaría que la cifra invertida se extienda un poco más y que la carrera por encontrar al reemplazante de Enzo Pérez siga vigente. Aunque el nombre a elegir dependerá bastante del cuerpo técnico que se encuentre presente o de la continuidad de Leonardo Ponzio como entrenador del primer equipo.