Un año de la gestión Di Carlo en River: 3 derrotas en Superclásicos, tres técnicos distintos y 70 millones de dólares en jugadores

El presidente de River cumplió un año en el poder luego de haber sido elegido como mandatario del conjunto de Núñez. Stefano Di Carlo asumió como mandatario el 3 de noviembre de 2025 y desde que llegó a la presidencia, la gestión marcó que River por el momento no consiguió títulos y suma críticas por la actualidad del club. El balance alterna una pata fuerte a nivel infraestructura, pero un panorama dispar en cuanto a lo deportivo, el manejo fallido del presupuesto para la incorporación de futbolistas y una serie de decisiones que tuvieron impacto negativo a la hora de conformar equipos. Tres técnicos, 70 millones de dólares de gastos, ningún triunfo en Superclásicos y una disputa personal con AFA.

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El 3 de noviembre de 2025, Stefano Di Carlo tuvo su asunción como presidente de River y en este primer año la gestión se puede dividir en varios aspectos. En el plano deportivo, los números no favorecen al presidente de 37 años. Desde que llegó, River perdió la clasificación a la Copa Libertadores del 2026, no ganó ningún título a nivel nacional, perdió una final (ante Belgrano de Córdoba) y no ganó en ninguno de los tres superclásicos que jugó. De esta forma, sumó la mayor cantidad de derrotas en enfrentamientos contra Boca de los últimos 35 años. Y, por otro lado, Di Carlo se convirtió en el primer presidente de River en perder los tres primeros clásicos que le tocó disputar. En este punto, también sumó una serie de eliminaciones que, por otro lado, van de la mano de decisiones llamativas y sorpresivas.

A pesar de que la suerte de una dirigencia depende de si la pelota entra o no en el arco rival, la evaluación de una gestión dirigencial se puede hacer a partir de la toma de decisiones y del plan de trabajo que marca la institución. Desde que está al frente, Stefano Di Carlo tomó dos decisiones fuertes. La primera fue renovarle inmediatamente a Marcelo Gallardo apenas asumió y cuando el entrenador estaba en una situación complicada. En este punto, la decisión parecía la más acertada porque, además, los hinchas de River le brindaban su apoyo. Con respecto a la segunda decisión fuerte, fue la de armar una nueva secretaría técnica y contratar al español Pablo Longoria para modificar el esquema de fútbol dentro del club.

A lo largo de su presidencia, la gestión Di Carlo tuvo tres entrenadores: Marcelo Gallardo, Eduardo Coudet y, ahora, Leonardo Ponzio. En el caso de Gallardo, la apuesta del presidente de River duró menos de cuatro meses ya que dejó el cargo en febrero de 2026. En ese mismo momento asumió Eduardo "Chacho" Coudet, que estuvo al frente del equipo hasta agosto, es decir, siete meses en el cargo. Y allí tomó la posta Leonardo Ponzio que, entre otras cosas, fue sacado de su posición en la Secretaría Técnica para agarrar al equipo en medio de la deriva durante el torneo. En principio —y sin definición— se especuló con que iba a ser el entrenador principal, pero luego se supo que está llevando adelante un interinato, aunque la situación, en definitiva, no es clara.

En este mismo sentido, en los dos mercados de pases que tuvo al frente a Di Carlo, River hizo inversiones millonarias. En el mercado de pases de enero de 2026, River solo trajo a Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tobías Ramírez. Los dos primeros llegaron en diciembre de 2025 y fueron parte de la inversión para el 2026. Sin embargo, el gasto más grande llegó a mitad de año luego del fracaso en el torneo de fútbol nacional que tuvo, entre otras cosas, quejas de Eduardo Coudet por la conformación del equipo. En una conferencia de prensa, Di Carlo aseguró: “Lo que decidimos hacer fue intervenir fuertemente el mercado de pases. Independientemente de haber llegado a esa final, River no jugaba como nos gustaba. Queríamos salir de esa dinámica y construir una plantilla que nos representara. Había un camino de transición más lento, pero otro, el que tomamos, más agresivo con un mercado fuerte que nos diera las herramientas para la segunda mitad del año de base para ordenar el proyecto de fútbol de River y ensamblar a los jóvenes como se hizo siempre, pero se tenía que generar un salto de nivel y por eso salimos a buscar jerarquía”.

Por disposición del presidente, entonces, el Millonario decidió gastar 70 millones de dólares (según lo informado en comisión directiva) en varios jugadores como: Ángel Correa, Thiago Almada, Rafael Santos Borré, Francisco Ortega, Tobías Andrada y Mauro Arambarri. Este último, por ejemplo, llegó desde España, valió 6 millones de dólares, no jugó seis partidos y, en el Superclásico, fue suplente de Lucas Silva, un chico de 19 años que se está iniciando en el fútbol de Primera División.

Más allá de lo que compró, una de las decisiones más polémicas de este tiempo tuvo que ver con la situación del "container". La Comisión Directiva, junto al español Pablo Longoria a cargo del excel de la Secretaría Técnica de River, decidió apartar a once jugadores. Allí estaban Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo y Maximiliano Salas, entre otros. En el caso de los dos mediocampistas, Galarza Fonda y Giuliano Galoppo, el banco de suplentes que presentó el conjunto de Ponzio frente a Boca reveló que no tenía mediocampistas centrales acostumbrados a jugar partidos de alto nivel. En definitiva, River presentó una lista de convocados con una multitud de jugadores juveniles para disputar uno de los partidos más importantes del año e instancias complicadas y de definición.

Con todo el recorrido futbolístico detrás, lo cierto es que la gestión de Di Carlo en River se posicionó y tomó un lugar político dentro del fútbol argentino. Si bien los resultados no se dieron como esperaba, Di Carlo encontró notoriedad en un bastión que disputa la forma de conducir la Asociación del Fútbol Argentino. Lejos en el tiempo quedó la asunción como mandatario a la que invitó a Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Aquel 3 de noviembre de 2025, el presidente de River indicó: "Agradezco infinitamente la presencia y el acompañamiento del presidente de la AFA y de su Tesorero. Tuvieron el enorme mérito de conseguir el Mundial 2030 para que Argentina se constituya en sede". Hoy el panorama es distinto. El mandatario millonario se acercó a Juan Sebastián Verón, quien está en una pelea con la cúpula del fútbol nacional, y cada vez que puede lanza una crítica feroz. Además, se plegó al aparato del Gobierno Nacional en la guerra dialéctica que lleva contra el propio Tapia. A tal punto llega la batalla que el estadio de River, histórica sede de la Selección Nacional, no fue el lugar elegido para el primer partido de la era post Messi.

El rol de preponderancia y de orgullo de ser el "hogar de la Selección Argentina" quedó alejado luego de una fallida y disputada despedida a Lionel Messi en la que hubo declaraciones cruzadas sobre su organización. Incluso, está en juego la posibilidad de que el estadio Monumental, el más grande de Argentina, sea finalmente sede del Mundial 2030. A un año de su asunción como presidente, Di Carlo tiene luces y sombras para presentar. En el plano deportivo los números son magros, pero el crecimiento de la infraestructura del club es innegable: el predio de Cantilo, un bodegón nuevo y múltiples instalaciones en el predio de River en Ezeiza. Además, la instalación del estadio Monumental como el foco de las actividades extradeportivas en Argentina (llevó adelante 19 recitales) le dan un valor importante a la gestión que, por otro lado, tomó un peso internacional relevante tras las reuniones con las altas esferas políticas a nivel mundial como, por ejemplo, las reuniones con el vicesecretario de Estado estadounidense. Así, la conformación de este primer año de Di Carlo lo revela con un futuro de tres años en el cual tendrá que revertir la situación en el fútbol que, en definitiva, es la principal actividad del club.