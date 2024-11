Un jugador sufrió un fuerte golpe, salió inconsciente y el partido siguió en la Copa del Kun Agüero

Insólito: un partido en la Copa del Kun Agüero siguió con un jugador inconsciente

Un futbolista de los que participa en la Copa Potrero, el torneo organizado por Sergio "Kun" Agüero, sufrió un terrible golpe en medio de un partido y tuvo que ser rápidamente atendido. Lo más grave de esta situación es que tras el choque quedó inconsciente, pero luego el encuentro continuó con normalidad. Más allá del ingreso de los médicos, el cotejo siguió su rumbo pocos segundos después.

Se trata de Nicolás Bertolo, quien en este certamen jugaba el cruce entre Villa Rosa y Picapiedras, equipo al que representaba el volante. El hombre de 38 años que pasó por Boca Juniors y River Plate, pero que ahora integra el plantel de Fénix en la Primera B Metropolitana, tuvo que salir en camilla debido a lo sucedido en el verde césped. Sin dudas, la imagen suya en el campo de juego causó conmoción y preocupó a más de uno. Sus compañeros y los rivales rápidamente solicitaron la atención médica debido a que el jugador no reaccionaba.

Según trascendió pocos minutos después, a Bertolo lo trasladaron a una clínica donde ya consciente se lo sometió a distintos estudios médicos. En cuanto al partido en cuestión, terminó 1 a 1 y su equipo avanzó por penales a los cuartos de final de la Copa Potrero. Para la mencionada instancia ya hay varios elencos confirmados que lograron su clasificación en la jornada de este jueves 21 de noviembre y que seguirán en competencia en las próximas horas.

Fixture y transmisión en vivo

La competencia arrancó con la fase de grupos el 15 de noviembre. Entre los partidos destacados del primer día se disputaron Picapiedras vs. Moreno y Villa La Ñata vs. Ciclón, ambos a las 9.30. El torneo se puede seguir en vivo a través del canal de Kick del Kun Agüero, además de las plataformas Disney Plus y ESPN, lo que garantiza una cobertura completa de cada encuentro.

Dónde se juega la Copa Potrero

El torneo se disputará en dos sedes principales:

Fase de grupos, octavos y cuartos de final : Club Municipal Lionel Messi, en Presidente Derqui, Buenos Aires.

: Club Municipal Lionel Messi, en Presidente Derqui, Buenos Aires. Semifinales y final: Estadio Municipal de Pilar – Carlos Barraza, ubicado en Pilar, Buenos Aires.

Los increíbles premios de la Copa Potrero

La Copa Potrero establece una estructura de premios sin precedentes para el fútbol amateur argentino. El equipo campeón recibirá una recompensa de 210.000 dólares, mientras que el subcampeón se llevará 50.000 dólares. Los equipos que alcancen el tercer y cuarto puesto obtendrán 25.000 dólares cada uno, y aquellos que finalicen entre el quinto y octavo lugar recibirán 10.000 dólares por equipo. Esta distribución de premios busca reconocer el esfuerzo y el nivel mostrado a lo largo del torneo. La organización también premiará las actuaciones individuales destacadas, otorgando trofeos al Mejor Jugador, Mejor Arquero y Goleador del torneo, agregando un incentivo adicional para el lucimiento personal dentro del marco del juego colectivo.