Estudiantes de La Plata podrá recibir a Flamengo en UNO por Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata se prepara para afrontar el desafío más importante del 2026: después de su agónica clasificación frente a Corinthians en Brasil, el cuadro platense jugará la semifinal de la Copa Libertadores frente a Flamengo. El 'Pincha', dirigido técnicamente por Alexander 'Cacique' Medina, comenzará la llave en condición de local ya que terminó en la segunda posición del Grupo A, justamente por detrás del 'Mengao'; para esta especial ocasión, podrá oficiar de local en el estadio UNO - Jorge Luis Hirschi, ubicado en 1 y 57.

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Según pudo saber Bolavip, el cuadro rojiblanco llegó a un acuerdo con la institución brasileña por la cantidad de localidades que tendrá a disposición su público: en total, se habilitarán 4.000 entradas para la parcialidad visitante. Una semana después, ambos elencos cerrarán la serie en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El ganador de esta serie disputará la final en Montevideo ante el vencedor del cruce entre Palmeiras y Fluminense.

Estudiantes podrá jugar en UNO contra Flamengo: cuáles son las condiciones

Para cumplir con ese requisito, Estudiantes deberá resignar una de sus tribunas, que tiene una capacidad aproximada de 6.000 espectadores. La grada, ubicada detrás de uno de los arcos y habitualmente utilizada como popular, será destinada en parte a los hinchas del conjunto brasileño, que tendrán allí las 4 mil localidades acordadas entre ambas instituciones.

La negociación resultaba necesaria porque Estudiantes no contaba con una tribuna con capacidad para 4 mil personas que pudiera ofrecerle a Flamengo. En caso de no alcanzar ese número, el 'Pincha' debía trasladar la localía a otro estadio, por lo que desde el club decidieron resignar parte de su capacidad para poder disputar el encuentro en el Jorge Luis Hirschi y mantener así su localía

Estudiantes de La Plata vs. Flamengo por la ida de las semis de Libertadores: día, horario y dónde juegan

El primer partido de la semifinal entre Estudiantes y Flamengo se disputará el jueves 15 de octubre, desde las 21:30 horas en, de momento, el Estadio Jorge Luis Hirschi. La serie se definirá una semana más tarde: el jueves 22 de octubre, a las 21:30, ambos equipos volverán a enfrentarse en el Estadio Maracaná por un lugar en la final.

El antecedente entre Estudiantes y Flamengo en la Copa Libertadores 2025

La serie entre Estudiantes y Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 quedó marcada por la paridad y tuvo que definirse desde los doce pasos. En el partido de ida, disputado en el Maracaná, el conjunto brasileño se impuso 2-1 y consiguió una ventaja mínima de cara a la revancha en La Plata. El Pincha quedó obligado a ganar por al menos un gol para llevar la definición a los penales.

Pedro abrió la serie al minuto de partido en la ida: después, el 'Mengao' logró imponerse en los penales tras empatar 2 a 2 y, posteriormente, se consagró campeón del torneo.

La vuelta se disputó el 25 de septiembre en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Estudiantes salió a buscar el resultado desde el comienzo y encontró el gol que necesitaba sobre el cierre del primer tiempo: Gastón Benedetti marcó el 1-0 y puso nuevamente la serie 2-2 en el global. En el complemento, el equipo de Eduardo Domínguez incluso tuvo el segundo, pero un tanto de Benedetti fue anulado por posición adelantada. Flamengo también contó con algunas oportunidades, aunque el marcador no volvió a modificarse.

Con el 2-2 global, todo quedó definido en la tanda de penales. Allí apareció la figura de Agustín Rossi, arquero de Flamengo y exjugador de Estudiantes, quien atajó los remates de Gastón Benedetti y Santiago Ascacíbar. El conjunto brasileño convirtió sus cuatro ejecuciones y se impuso 4-2, por lo que avanzó a las semifinales, mientras que el Pincha quedó eliminado después de haber llevado la serie hasta la última instancia.