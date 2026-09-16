Estudiantes va por una batacazo ante Corinthians en la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata visita este miércoles a Corinthians de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y tiene la idea principal de meterse entre los cuatro mejores de América por primera vez en 17 años. Uno de los equipos grandes del país busca un nuevo pase a la definición

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El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Neo Química Arena, contará el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Soto.

Estudiantes de La Plata llega a este encuentro con la difícil tarea de conseguir un triunfo en Brasil tras haber empatado 1-1 en la ida en un encuentro en el que el equipo argentino se puso en ventaja rápidamente a través de Alexis Castro, pero el conjunto brasileño consiguió la igualdad gracias al gol de Kaio César.

En lo que respecta al campeonato local, el elenco platense viene de derrotar 2-1 a Platense por la novena fecha del Torneo Clausura y quedó cerca de los puestos de clasificación a los playoffs. En tanto, el partido ante Corinthians podría ser histórico para el equipo de La Plata, ya que lleva 17 años sin meterse en las semifinales de la Copa Libertadores y la última vez que lo consiguió fue en 2009, edición en la que se consagraría campeón.

Corinthians, por su parte, viene de eliminar en una muy dura serie de octavos de final a Rosario Central, mientras que en el Brasileirao se encuentra en medio de una floja campaña donde marcha decimotercero e, incluso, podría complicarse con el descenso.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Copa Libertadores

Cuartos de final – vuelta

Corinthians – Estudiantes de La Plata

Estadio: Neo Química Arena

Árbitro: Jesús Valenzuela

VAR: Juan Soto

Hora: 21:30. TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Corinthians: Hugo Souza; Matheus Bidú, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheuzinho; André Carrillo, Breno Bidon, Allan Souza; Rodrigo Garro; Memphis Depay y Kaio César. DT: Fernando Diniz.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Santiago Núñez, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Tobio Burgos, Joaquín Correa, Baltasar Rodríguez; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.