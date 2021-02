Tenso momento en ESPN.

En las últimas horas, un tenso cruce se llevó adelante al aire de ESPN. Es que Oscar Ruggeri comenzó a ironizar sobre la labor de Mario Pergolini en Boca Juniors (es el vicepresidente 1º) y allí fue cuando Sebastián Vignolo lo cruzó de forma inesperada: "¿Pero qué querés, que Mario elija a los jugadores?".

Todo comenzó cuando, en tono jocoso, el "Cabezón" no mencionó de forma directa a Pergolini aunque sí lo cuestionó por una supuesta inacción en sus labores dentro del club "xeneize": "El vicepresidente 1°, ¿Renunció? ¿Se fue? ¿No se sabe? Ah, ¿está?". Acto seguido, el "Pollo" le dio a entender a Ruggeri que el conductor de Vorterix no precisamente debe llevar adelante cuestiones que tengan que ver con el fútbol profesional.

En ese momento, Ruggeri continuó con su ironía y comenzó a divagar en un supuesto escenario en donde él oficiaría como el mismísimo vicepresidente 1º de Boca: "¿A dónde me mandan? ¿A ver si la pileta tiene agua? El Consejo no es el Consejo. Es Riquelme. Porque sino, hubiesen entrado de mánager. Es vicepresidente de un club que encontró todo el poder. Ni se habla del presidente, ni se habla del vicepresidente 1°".

Ruggeri comparó a Boca con River

"(Marcelo) Gallardo maneja River como quiere él. Porque (Enzo) Francescoli y (Rodolfo) D'onofrio cuando vieron el resultado hicieron así, pack", explicó Oscar Ruggeri, quien agregó sobre el eterno rival del "Millonario": "¿Vos te vas a hacer socio de Boca porque querés ir a la pileta, o porque querés ir a la cancha? ¿Boca qué es? Club de fútbol. No me vengan con el tema del básquet o el vóley".

Por otra parte, el "Cabezón" negó que Juan Román Riquelme sea un líder positivo ya que en su etapa como futbolista, según el panelista de ESPN, no se llevaba bien con figuras emblemáticas del plantel como lo fueron Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo: "Hago un gol, te voy a abrazar y me pegas un esquive que se va para allá. No me expongas adelante de la gente (NdeR: por Palermo). Si no se llevan bien, manéjenlo adentro, no que yo lo vea".