"Nos robaron": grave acusación del árbitro Hernán Mastrángelo tras Estudiantes vs. Instituto

Días después del empate 3 a 3 entre Estudiantes de La Plata e Instituto de Córdoba en UNO, el árbitro de dicho encuentro realizó una denuncia de robo en el vestuario de la cancha del club local. Se trata de Hernán Mastrángelo, quien durante dicho cotejo expulsó a Santiago Núñez a los cinco minutos del complemento. Según contó en su informe, el hecho se produjo en el entretiempo del encuentro y la historia no terminó ahí porque se encontró con otro problema cuando se retiraba.

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La denuncia de Mastrángelo por robo en Estudiantes de La Plata vs. Instituto

A través de su informe, el hijo del reconocido Carlos Mastrángelo contó que el secretario técnico del dueño de casa, Leonardo Gastón Mansilla, ingresó al banco de suplentes sin autorización para ponerse cara a cara con el asistente número uno y protestar por fallos arbitrales "de forma violenta y agresiva, utilizando términos inapropiados". Ante esta situación que tuvo lugar poco antes del pitazo final, el colegiado lo expulsó y fue retirado por personal de seguridad de Estudiantes.

Por otro lado, el árbitro también dejó en claro que en el entretiempo les sustrajeron cuatro toallones de la utilería que les habían facilitado para su uso. "Este hecho deja en evidencia que alguna persona ajena a la cuaterna arbitral ingresó sin autorización a nuestro vestuario mientras transcurría el primer tiempo", escribió en su informe. A su vez, aclaró que lo denunciaron y luego les entregaron la llave del vestuario. Por último, el juez contó que al retirarse del estadio rumbo a su vehículo se encontraron con uno de los neumáticos desinflados.

La denuncia de Hernán Mastrángelo

Qué pasó en Estudiantes de La Plata vs. Instituto

Franco Suárez abrió la cuenta para la visita con tan sólo tres minutos en el reloj y puso en ventaja a la "Gloria" en La Plata. En el arranque del segundo tiempo aumentó la ventaja el defensor Leonel Mosevich y minutos antes vio la segunda amarilla Santiago Núñez, que fue amonestado en la primera mitad. A los 52 llegó el tercero del elenco cordobés por parte del colombiano Jhon Córdoba y poco después la reacción por parte del dueño de casa que estuvo cerca de ganarlo en el final.

Guido Carrillo descontó a los 58 y Thiago Palacios marcó el 2-3 con todavía 25 minutos por delante, pero estando con un hombre menos en el campo de juego. Fabricio Pérez convirtió el tanto del empate a los 86 y Marcos Rojo hizo el 4-3 en el primer minuto de adición. Sin embargo, el VAR llamó a Mastrángelo y el gol quedó anulado por posición adelantada del defensor que volvió al "Pincha" para la recta final de la temporada. De esta manera, Instituto se mantiene como único líder a una fecha del final del Clausura y sólo Boca le puede sacar el primer puesto de la Zona A si es que triunfa -con una derrota de los cordobeses- y lo supera en diferencia de gol.

Cómo se juega la última fecha del Torneo Clausura

Jueves 5 de noviembre

Aldosivi vs. River - 15hs.

Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Belgrano - 19.15hs.

Viernes 6 de noviembre

Barracas Central vs. Racing - 15hs.

Independiente vs. Deportivo Riestra - 19hs.

Unión de Santa Fe vs. Vélez - 19hs.

San Lorenzo vs. Platense - 19hs.

Tigre vs. Sarmiento de Junín - 22hs.

Banfield vs. Atlético Tucumán - 22hs.

Sábado 7 de noviembre

Talleres de Córdoba vs. Estudiantes de La Plata - 15hs.

Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - 15hs.

Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - 17.30hs.

Argentinos Juniors vs. Huracán - 17.30hs.

Boca vs. Defensa y Justicia - 17.30hs.

Domingo 8 de noviembre