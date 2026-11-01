Vergonzoso ataque a Morena Beltrán a micrófono abierto en ESPN en Estudiantes: "cortala" y "me dijeron que me iban a matar"

Morena Beltrán recibió vergonzosos ataques y amenazas de algunos hinchas de Estudiantes de La Plata en vivo en la televisión, mientras comentaba el partido frente a Instituto de Córdoba para ESPN Premium, con Juan Pablo Marrón en el relato. Cuando el "Pincha" perdía por 3-0 como local frente a la "Gloria" (el duelo terminó 3-3), ciertos fanáticos que estaban cerca de la cabina de transmisión insultaron y denigraron a la periodista deportiva de 27 años con todo tipo de aberraciones porque, supuestamente, no estaba criticando el arbitraje de Hernán Mastrángelo como debía según ellos.

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En pleno relato de Marrón, se escuchó la respuesta de Beltrán a los simpatizantes del "León". Si bien habló fuera de micrófono, como estaba al lado de su colega se pudo escuchar algo: "¡Cortala, cortala! ¡Estoy hablando, estás loco!". Incluso, aclaró que “perdón, Juan Pablo, si se metió algo en el micrófono... Pero la falta de respeto no es tolerable. Todo bien con la gente que tenga sus críticas con el arbitraje, pero las faltas de respeto no son tolerables”.

“¡Cómo si tuviera algo que ver! Gente grande, padres de familia realmente. No, no... No se puede entender", se indignó Morena. "No se puede trabajar de esta manera”, amplió. En la misma línea, el relator acotó: “Como si nosotros, además, no hubiésemos sido críticos en tantas instancias del arbitraje argentino. Están insultando a mujeres y hombres sin distinción y amenazando”. El relator completó para cerrar: “Momento de dificultad aquí en la cancha de Estudiantes, les contamos a todos”.

El descargo de Morena Beltrán en Instagram, post Estudiantes vs. Instituto: "Me dijeron que me iban a matar"

Más en frío, la joven comentarista recurrió a un video en las historias de su cuenta oficial de Instagram (@morenabeltran10) para contarles, a sus más de dos millones de seguidores, lo que ocurrió en el estadio del club platense: “Entiendo que cualquiera que hubiera estado transmitiendo hoy podía sufrir algo así, pero bueno, particularmente me pasó a mí y me parecía pertinente en cierto momento poner un límite, porque, bueno, el partido estaba muy caliente".

"Ya desde el inicio que Estudiantes empezó abajo en el marcador y después los hinchas no estaban para nada de acuerdo con las decisiones del árbitro. Y llegó un momento que se encolumnaron varios en la puerta de la cabina y hablaron con un nivel de odio, de que me iban a matar, de ‘Hablá, la concha de tu madre’", precisó. Incluso, mencionó que "de ahí, o sea, escalando todo, todo, todo escalaba hacia arriba”. “Intenté hacer periodismo desde un lugar ético, pero nada es suficiente... Y a mí me angustia”, se explayó.

Escándalo en vivo con Morena Beltrán a micrófono abierto, en Estudiantes vs. Instituto.

Visiblemente dolida, Morena Beltrán insistió: “Yo entiendo la irascibilidad del hincha, entiendo la frustración de los jugadores que sienten que las sanciones no son justas, no son correctas, pero me parecía que había que poner un límite porque nada alcanza". También disparó: "O sea, mi sensación, y hablo, voy a hablar desde lo que yo siento, nada alcanza en el fútbol argentino. Es muy difícil, gente, hablar de fútbol, es muy triste eso, es muy difícil".

"Yo siento que siempre intenté construir mi manera de hacer periodismo desde un lugar cercano, respetuoso, ético, pero nada es suficiente. Ni que hace tres días, haber destacado la gestión de (Juan Sebastián) Verón (presidente de Estudiantes), ni opinar cuando a uno le parece justo o injusto un arbitraje, ni expresar que la campaña que está haciendo Instituto es una locura, que ha potenciado a un montón de futbolistas, que tiene unos números impresionantes en pelota parada", ejemplificó la reportera. En la misma línea, expresó que "o sea, no hay nada que uno pueda acotar que sea suficiente para que se mire una transmisión con tranquilidad”.

“Entiendo que hoy está al límite y no existe perder en el fútbol argentino. Nos pasó con la final del mundo. Siempre que se pierde es por algún factor externo”, reiteró Morena Beltrán. Por último, sentenció: “Sólo quería aclarar lo que pasó hoy y decir que entiendo a los hinchas de Instituto, a los hinchas de Estudiantes, los entiendo, pero bueno, ojalá ustedes también puedan un segundo ponerse en el lugar de alguien que así, de repente y masivamente, pasa la situación que pasamos con Juan Pablo. Porque muchas veces se piensa por ahí que las palabras o que las situaciones no tienen efecto en el otro. Y bueno, realmente sí. Nada, eso. Un beso grande”.