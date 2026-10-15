La escalofriante declaración de Brian Fernández sobre sus adicciones: "Yo lo decidí"

Brian Fernández rompió el silencio y habló de sus adicciones en una reciente entrevista. El exjugador de Racing Club que varias veces fue noticia en el fútbol argentino dialogó con Joaco Santos en su canal de YouTube, donde hizo referencia a este problema con el que lidió durante muchos años. De hecho, en sus declaraciones dejó en evidencia en qué momento de su vida y dónde comenzó.

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Brian Fernández y una escalofriante declaración sobre sus adicciones

En sus dichos, Fernández dejó en claro que con sólo 13 años consumió cocaína estando en su Santa Fe natal. "No tiene nada que ver con el entorno. Está en uno, si vos querés consumir, curtite, no está en el otro", aseveró. Acto seguido, añadió: "Yo armo una línea acá, si vos querés tomalo y si no querés, no tomás. Nadie te obliga a hacerlo. Yo quise probar y probé, decidí". Con 20 años llegó a Racing proveniente del "Halcón" y contó que se le hizo difícil más allá del buen momento que pasaba. "Cuando te das cuenta no es por ahí. Por ahí no era el camino, me estaba destruyendo" lanzó.

Meses después de dejar Fénix de Uruguay sin siquiera debutar, el delantero habló de sus hermanos (Leandro y Nicolás "Uvita" Fernández y Juan Cruz Villagra), por los que destacó que "sería millonario" si hubiese pensado como ellos. "Hasta el 2020, 2021 y 2022 podía elegir club, hoy no". Por último, también recordó que no "sirvió de nada" las fiestas a las que asistió en su etapa como futbolista y cerró con una desgarradora frase: "todavía no me perdoné, creo que por eso no salí adelante".

Las estadísticas de Brian Fernández como futbolista

Clubes : Defensa y Justicia, Racing, Sarmiento de Junín, Metz de Francia, Unión La Calera de Chile, Necaxa y Morelia de México, Portland Timbers de Estados Unidos, Colón de Santa Fe, Ferro Carril Oeste, Deportivo Madryn, Fénix de Uruguay, Almirante Brown y Talleres de Remedios de Escalada.

: Defensa y Justicia, Racing, Sarmiento de Junín, Metz de Francia, Unión La Calera de Chile, Necaxa y Morelia de México, Portland Timbers de Estados Unidos, Colón de Santa Fe, Ferro Carril Oeste, Deportivo Madryn, Fénix de Uruguay, Almirante Brown y Talleres de Remedios de Escalada. 219 partidos disputados .

. 83 goles.

20 asistencias .

. Un título (Supercopa MX con Necaxa en 2018).

Brian Fernández en su paso por Colón de Santa Fe

La carrera de Brian Fernández

Hasta su desvinculación de Ferro Carril Oeste en 2022, Fernández disputó un total de 30 partidos y convirtió 13 goles. Estuvo muy cerca de lograr el ascenso a la Primera División y el equipo quedó en las puertas de dicho objetivo. Entre cada etapa con el club estuvo en Deportivo Madryn por poco tiempo y no demostró tanto ya que sólo se calzó su camiseta en seis oportunidades.

Con respecto a su carrera, el delantero surgió de Defensa y Justicia en 2011, pasó a Racing Club en 2015 y luego a Sarmiento de Junín en 2017. A nivel internacional, tuvo experiencias en el Metz de Francia, Unión La Calera de Chile, Necaxa de México y en el Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos. En 2019 arribó a Colón de Santa Fe y en 2021 se concretó su llegada a Ferro. Luego, tuvo fugaces experiencias en el Morelia del ascenso de México y Almirante Brown, además de un breve regreso al 'Sabalero'; antes de firmar con Talleres (RE) en mayo, había jugado su último partido en octubre de 2024. Su última experiencia pudo ser en Fénix de Uruguay, pero rescindió dos meses después de firmar sin debutar.