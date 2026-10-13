San Lorenzo analiza una terminante decisión con respecto al futuro económica del club

Uno de los 30 equipos que se encuentra atravesando un gran problema es San Lorenzo, debido a que debe afrontar un presente deportivo que no es el mejor y también atraviesa una serie de dificultades a nivel institucional que repercuten de gran manera en todo lo que se intente llevar a cabo. Al punto que desde el club analizan la posibilidad de ingresar a una convocatoria de acreedores con el fin de poder ponerse al día con los compromisos impagos que se vienen arrastrando de gestiones anteriores.

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“Que el club entre en convocatoria de acreedores es una posibilidad, estamos evaluándolo. Plantearemos lo que creemos que es mejor en la Asamblea de Socios y ellos lo tendrán que entender. “El pasivo es muy grande. Esto hay que planificarlo y transparentarlo, no se trata de que venga alguien con un bolso de 10 millones de dólares para darle a San Lorenzo“, manifestó Marcelo Culotta, presidente del Ciclón, en charla con DSports Radio.

“Recibimos un club con 61 profesionales y realizamos un mercado de pases en el que solo pagamos por Arboleda. En diciembre habrá salidas dentro del plantel y eso va a disminuir entre un 40 o 50% el pasivo del club. Esta semana le estaremos pagando a los empleados del club. Es difícil trabajar con las cuentas embargadas, estamos ordenando el club y la gente confía en nosotros“, agregó.

Por otro lado, el dirigente señaló que San Lorenzo dispone de varias inhibiciones que lo obligan a juntar 700.000 dólares para poder sumar refuerzos en el próximo mercado de pases. Caso contrario, se tendrá que conformar con jugadores que se encuentran en sus divisiones inferiores. Hay que recordar que este tipo de castigos no son impuestos por la AFA, sino que quedan registrados en la FIFA y hasta que el club denunciante no informe una intención de pago o el dinero depositado, la multa continuará presente.

Es un escenario bastante complejo para un club como el Ciclón, que se encuentra con un pasivo de 67 millones de dólares que debe cancelar con urgencia, debido a que mes a mes se va incrementando con intereses y demás cuestiones vinculadas. Otro elemento que se debe considerar es que hay 96 causas judiciales entre futbolistas y directores técnicos que reclaman sus salarios.

¿Renunció a su cargo?

Antes del partido frente a Deportivo Riestra, varios medios partidarios de San Lorenzo anunciaron que Marcelo Culotta había presentado la renuncia a menos de seis meses de asumir en el cargo. Sin embargo, esto fue desmentido rápidamente desde el club y con imágenes del directivo presente cerca del campo de juego. "Jamás se barajó la posibilidad de renunciar a mi cargo de Presidente. Estamos trabajando y tratando de ordenar al club”, aclaró en DSports.