Entradas para ver a Boca en la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla: cuándo salen a la venta y dónde comprar

Boca Juniors volverá a disputar una final internacional después de tres años y sus hinchas ya comenzaron a buscar la manera de acompañar al equipo en Barranquilla, Colombia, donde el sábado 21 de noviembre se jugará la definición de la Copa Sudamericana 2026. Tras conseguir la clasificación frente a Vasco da Gama en el Maracaná, la expectativa se trasladó a las entradas: cómo comprarlas, cuándo saldrán a la venta y cuánto costarán.

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Dónde comprar las entradas para la final de Boca

Por el momento, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no anunció la fecha de inicio del expendio ni los precios de las localidades. Sin embargo, ya habilitó una página oficial para que los hinchas registren su interés y reciban las novedades sobre el proceso de compra. La venta se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial que informe Conmebol. Para anticiparse a los anuncios, los simpatizantes pueden ingresar al sitio habilitado para la final y completar el formulario de registro en gol.conmebol.com.

Para anotarse, deberán proporcionar nombre, apellido, correo electrónico, país de residencia y fecha de nacimiento. También tendrán que indicar a qué equipo alentarán en la final y qué categoría de entrada les interesa.

Boca llega a la final tras un gran triunfo en el Maracaná.

El registro permite recibir por correo electrónico las novedades sobre las fechas de venta, las condiciones de compra y la disponibilidad de localidades. No obstante, anotarse no garantiza conseguir una entrada ni representa una reserva. La posibilidad de comprar dependerá de las condiciones que establezca la organización y del stock disponible.

Conmebol también recomendó evitar las compras a vendedores o páginas no autorizadas, ya que la comercialización oficial se realizará únicamente mediante el canal que anuncie la entidad.

Cuándo salen a la venta las entradas

Todavía no hay una fecha confirmada para el comienzo de la venta. Según la información publicada por Conmebol, el calendario se anunciará próximamente a través de sus canales oficiales y se comunicará por correo electrónico a quienes hayan registrado su interés.

Entre los detalles que todavía deben definirse figuran:

La fecha y las etapas de venta.

La plataforma habilitada para realizar la compra.

La cantidad máxima de entradas por persona.

Los precios de cada categoría y las condiciones de acceso.

Por eso, quienes planeen viajar desde la Argentina deberán estar atentos a las próximas comunicaciones para organizar tanto la compra de las localidades como el traslado a Colombia.

Qué tipos de entradas habrá para la final

La organización contempla cuatro alternativas para el público, diferenciadas por ubicación y servicios.

Categoría 1: sector preferencial ubicado detrás de los bancos de suplentes, con asientos numerados y zona neutral.

sector preferencial ubicado detrás de los bancos de suplentes, con asientos numerados y zona neutral. Categoría 2: sector lateral opuesto a la Categoría 1, con asientos sin numerar.

sector lateral opuesto a la Categoría 1, con asientos sin numerar. Categoría 3: ubicación detrás de los arcos, con asientos sin numerar y sectores asignados a las hinchadas de ambos equipos.

ubicación detrás de los arcos, con asientos sin numerar y sectores asignados a las hinchadas de ambos equipos. Hospitality: acceso a una ubicación de Categoría 1, con servicios prémium que incluyen catering y entretenimiento.

Los precios correspondientes a cada sector aún no fueron publicados. La final se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el sábado 21 de noviembre.