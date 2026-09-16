Entradas para el último partido de Messi en la Selección Argentina vs. Benín: qué se sabe hasta ahora

La próxima fecha FIFA tendrá un significado especial para la Selección Argentina. Lionel Messi, quien ya anunció su retiro del seleccionado, fue convocado para una serie de amistosos que tendrá su punto culminante el 6 de octubre, cuando la Albiceleste enfrente a Benín en el estadio Monumental. El encuentro será, según lo previsto, la última presentación del capitán ante el público argentino con la camiseta nacional.

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La expectativa de los hinchas es enorme y crece a medida que se acerca la fecha. Antes del duelo ante Benín, Argentina jugará el 30 de septiembre frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y el 3 de octubre contra Burkina Faso en el Monumental. Sin embargo, el partido del 6 de octubre concentra todas las miradas por el homenaje que se prepara para Messi, que por confirmación del presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, jugará ese cotejo.

¿Cuándo saldrían las entradas para Argentina-Benín en la despedida de Messi?

La AFA todavía no confirmó oficialmente la fecha de inicio de la venta. Sin embargo, las entradas para los partidos de la Selección Argentina suelen habilitarse entre siete y diez días antes de cada encuentro. Por ese motivo, los tickets para Argentina-Benín se pondrían a la venta a fines de septiembre, probablemente durante los últimos días del mes.

También se espera que la AFA comunique en los próximos días la modalidad de expendio, los precios definitivos y el horario en el que comenzará la fila virtual. La plataforma que se utilizaría nuevamente sería Deportick, aunque este punto también quedará sujeto al anuncio oficial.

Lionel Messi con la albiceleste.

Como referencia, en anteriores partidos de la Selección los precios fueron desde aproximadamente $90.000 hasta $480.000, según la ubicación. Para este encuentro se mencionó que los valores podrían comenzar en torno a $100.000 más el costo de servicio, pero todavía no existe confirmación oficial.

Cómo registrarse en Deportick, paso a paso

1. Ingresar a Deportick: acceder a la plataforma cuando se encuentre habilitado el registro.

2. Crear una cuenta: completar los datos personales solicitados, como nombre completo, DNI y correo electrónico.

3. Validar el usuario: seguir las indicaciones recibidas para confirmar la cuenta.

4. Comprobar el acceso: ingresar nuevamente antes del día de la venta para verificar que usuario y contraseña funcionen.

5. Prepararse para la venta: entrar a la plataforma algunos minutos antes del horario anunciado por la AFA.

6. Esperar en la fila virtual: una vez habilitado el expendio, el sistema asignará el lugar correspondiente.

7. Elegir la localidad: si hay disponibilidad, seleccionar la ubicación y completar el proceso de compra.

Qué dijo Chiqui Tapia sobre la despedida

El presidente de la AFA confirmó que Messi volverá a jugar en el país con la Selección y anticipó el carácter especial que tendrá la jornada. La despedida permitirá que el capitán vuelva a encontrarse con los hinchas argentinos en el Monumental, en lo que está previsto como su último partido con la Albiceleste en territorio nacional.

Para ese encuentro también se espera la presencia de Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes no participarían de los compromisos frente a Bolivia y Burkina Faso. Mientras tanto, los hinchas deberán esperar el anuncio oficial de la AFA para conocer el momento exacto en que podrán intentar conseguir una entrada para la despedida de Messi.