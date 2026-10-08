El enorme problema que Montero le genera a todo Boca y Arruabarrena

Después de que la fecha FIFA de octubre llegara a su fin, Álvaro Montero se encuentra de regreso a Boca y se unió a los entrenamientos pensando en el partido frente a Instituto de Córdoba. La vuelta del arquero generó un problema que el equipo no estaba teniendo y que Rodolfo Arruabarrena debe solucionar junto a su cuerpo técnico para evitar que el equipo sea sancionado por parte de la AFA por no cumplir con el reglamento.

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De acuerdo con lo que se observa en el plantel, hay seis jugadores extranjeros que se encuentran en condiciones de sumar minutos para disputar los partidos tanto del plano local como en el internacional: Álvaro Montero, Enner Valencia, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Leandro Lozano y Ángel Romero. Cada uno dispone de un contrato vigente y puede saltar al campo de juego sin ningún tipo de problema.

Sin embargo, el reglamento de la AFA establece que cada equipo puede contar con seis profesionales extranjeros, pero solo cinco se encuentran habilitados a sumar minutos de manera oficial. Es decir que pueden firmar planilla. Por ende, el cuerpo técnico se encuentra ante un rompecabezas que debe armar de la mejor manera para poder quedar en regla y evitar la posibilidad de perder los puntos frente a Instituto.

Se estima que los jugadores convocados sin ningún tipo de problema van a ser Álvaro Montero, por ser el arquero titular, Enner Valencia y Sebastián Villa por su capacidad ofensiva y Carlos Palacios porque viene demostrando un gran nivel, además de que es el indicado para reemplazar a Alan Velasco en el once porque se encuentra lesionado.

Por ende, la duda queda en saber si Leandro Lozano o Ángel Romero se quedarán fuera de la nómina de convocados y tendrán que seguir el encuentro desde una de las tribunas de la Bombonera. Se estima que el delantero paraguayo podría ser el indicado para firmar planilla, mientras que el otro jugador quedaría relegado para que descanse y llegue en óptimas condiciones a los demás partidos que el equipo tiene por delante.

El fixture que se le viene a Boca