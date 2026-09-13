¿"La empujó" con Almada? El llamativo gesto del árbitro Gariano en el gol de River

Andrés Gariano, el árbitro de Atlético Tucumán vs. River Plate, fue uno de los grandes protagonistas del partido que el "Millonario" ganó por 2-1 como visitante. El juez principal echó a Franco Nicola a los 13 minutos del primer tiempo, luego no expulsó como correspondía a Mauro Arambarri a los 31 del complemento y finalmente le mostró la roja al entrenador local Julio César Falcioni por ingresar a la cancha.

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Sin embargo, la situación que más llamó la atención fue el gesto que realizó Gariano cuando Thiago Almada anotó el gol del triunfo sobre la hora. El juez pareció "empujar" la pelota con su pierna cuando el ex Vélez definió, una situación que fue como mínimo sorpresiva. Por supuesto, los comentarios se multiplicaron en X (ex Twitter) y las especulaciones también.

La furia de Falcioni contra Gariano tras Atlético Tucumán vs. River: "Cuando me cagan, me doy cuenta"

Con mucha bronca por el trabajo del árbitro, el "Emperador" disparó munición gruesa en la conferencia de prensa: "Lo que nos pasó hace 15 días con (Andrés) Merlos, hoy nos volvió a pasar... Con el que está arriba en la cabina y con el que está abajo en la cancha". Al mismo tiempo, el director técnico del "Decano" consideró que "en la falta sobre (Alexis) Canelo era expulsión". "Me extraña que para unas cosas miren y para otras no", insistió el ex Boca Juniors e Independiente.

El llamativo gesto de Gariano en el gol de River a Atlético Tucumán.

No conforme con lo dicho, el técnico redobló la apuesta y fue contudente. Incluso, aseveró que "parece que la banda empezó a funcionar de nuevo y la banda que, para un color, toman determinadas decisiones y para otros no". Furioso, insistió: "Cuando me cagan, me doy cuenta enseguida. Quería venir a la conferencia para decir esto".

Falcioni agregó, de manera desagradable, desde Atlético Tucumán vs. River: "Antes de que él fuera polvo o paja, yo ya estaba adentro de una cancha, y cuando me cagan me doy cuenta enseguida". Para terminar, arremetió: "Y sabés a lo que me refiero con lo de polvo o paja: todavía no era un polvo, era una paja que iba a una toalla o a un papel higiénico".