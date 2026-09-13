Agustín Rossi gusta en River ante una posible salida de Santiago Beltrán

El arquero es uno de los apuntados en caso de que el Millonario tenga que salir a buscar un arquero

Hay determinados equipos que suelen manejarse con cierta anticipación en lo que respecta al mercado de pases, y mucho más si se trata de una posición tan importante como es la de protector de los tres palos. Es por ello que, ante una eventual salida de Santiago Beltrán, River Plate tendría un arquero al que le estaría haciendo un seguimiento para irlo a buscar en la próxima ventana de transferencias que se habilite: Agustín Rossi.

{{{htmlAmp}}}

"Crece una gran posibilidad de que Santiago Beltrán se vaya de River en los próximos mercados de pases. El jugador estuvo muy cerca de irse en el último mercado de pases y, por ende, el club está negociando una renovación de contrato", expresó el periodista Hernán Castillo en Somos Love. El mercado de pases del fútbol argentino en invierno expuso que algunos clubes se interesaron por el joven. De hecho, su nombre llegó a vincularse con la Juventus de Italia.

Es por ello que desde River se encuentran no solo trabajando para mantener a una de las mejores promesas que promovió desde sus divisiones inferiores, sino también para encontrarle un reemplazante de calidad, porque está claro que no se confían en los servicios de Ezequiel Centurión como arquero titular, a pesar de sus pasos por Estudiantes de Buenos Aires e Independiente Rivadavia de Mendoza, donde fue campeón de Copa Argentina.

Uno de los elegidos para ir a buscar ante una eventual baja es un exarquero de Boca. "Agustín Rossi es un arquero que a River en su momento le gustó mucho", expresó el periodista Sebastián Srur en Radio Splendid. No es la primera vez que este nombre aparece mencionado y mucho más en un mercado de pases. De hecho, se lo llegó a presentar como un posible reemplazante de Franco Armani.

Por otro lado, es importante mencionar que River se encuentra trabajando con el representante de Santiago Beltrán para que se produzca una renovación de contrato. Hay que recordar que el objetivo del club es pasar de los 25 millones de dólares a los 100 millones. Esto le permite mantener una mejor postura al momento de negociar y establecer el mejor precio.

De acuerdo con los trascendidos, se menciona que la renovación del vínculo de Santiago Beltrán se encuentra muy encaminada y que en las próximas semanas podrían llegar a surgir novedades sobre la firma del nuevo contrato. Algo que el jugador quiere y que desde el club trabajan para que se transforme en una realidad.

¿Cuánto vale Agustín Rossi?

Lo primero a mencionar es que Rossi tiene contrato con Flamengo hasta diciembre de 2027 y no hay señales de que vaya a ser renovado dentro de poco. Por otro lado, el valor de mercado expone un precio de 10 millones de euros. Un precio más que accesible para un arquero que dispone de gran rodaje internacional y que es reconocido por ser un atajador de penales. Aunque se trata de un valor puesto por Transfermarkt y no por el club de Brasil, que podría llegar a pedir una cifra por encima de lo mencionado.