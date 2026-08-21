Tras el empate en Colombia, River recuperó a un importante lesionado

El 'Chacho' recuperó una pieza clave en lo que es el armado de la defensa pensando en la revancha internacional.

El partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana expone que River empató con Independiente Santa Fe, pero también regresó a la Argentina con la noticia de que recuperó a un importante lesionado. Esto no solo abre la posibilidad de que regrese una figura, sino que también le quita un enorme problema al entrenador, ya que no se verá obligado a improvisar en el armado de una zona más que clave del equipo.

“Marcos Acuña tiene el alta médica”, expresó el periodista Javier Gil Navarro en su cuenta de X (ex Twitter). El lateral izquierdo había sido marginado por una molestia muscular y su lugar quedó en manos de Facundo González, un joven de la Reserva que ocupó una posición que no es la suya. Por ende, se trató de una improvisación. La situación se repitió en el sector derecho, donde Martínez Quarta debió desempeñarse como lateral ante la ausencia de Gonzalo Montiel, quien todavía no tiene confirmada su presencia frente a Vélez.

Pensando en el partido de vuelta, la defensa del Millonario queda más que completa y puede darle mayor solidez a un equipo que está obligado a marcar un gol para avanzar de ronda. Cualquier empate en el resultado global llevará la serie a los penales. Es fundamental que los delanteros estén finos de cara al arco y, en este aspecto, también existe un problema.

Hasta el momento, Sebastián Driussi continúa entrenándose de manera diferenciada del resto del plantel y no se encuentra en condiciones de sumar minutos oficiales. De hecho, se estima que se perderá el partido frente a Vélez y que su presencia en el Monumental ante Independiente Santa Fe podría ser una opción apresurada, debido a que el cuerpo técnico sabe que se juega mucho en ese encuentro.

Coudet destacó el punto conseguido

“Sacamos un gran punto. Me hubiese gustado un fútbol como el que se vio el otro día, pero el contexto era este y creo que todos hubiésemos firmado el empate antes del partido. Siempre queremos ganar, pero, sobre todo, teniendo en cuenta las dificultades y la altura, me parece que volvemos a casa bien”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

“Obviamente, hubiésemos querido mucho más. Hemos tratado de preparar el partido para jugar mucho más, pero después están las dificultades que se presentan. Creo que coincidimos en que es un gran punto por la altura y las dificultades”, concluyó.

De acuerdo con los rumores, su salida podría producirse en caso de que River no avance de ronda, debido a que la presión de las críticas de los hinchas sería enorme, tanto en las redes sociales como en el estadio. En la previa del duelo frente a Argentinos Juniors, el entrenador fue silbado por los presentes cuando la voz del estadio anunció su presencia.



