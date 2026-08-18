El Barça ficha a Rodri, procedente del Manchester City, con un contrato hasta junio de 2030

El Fútbol Club Barcelona presenta a Rodri como nuevo jugador en el estadio Spotify Camp Nou, Barcelona, España.

El Fútbol Club Barcelona anunció el martes el fichaje del centrocampista Rodri, procedente del Manchester ‌City, con un ‌contrato hasta junio de 2030, justo cuando el campeón del Mundial entraba en el último año de su contrato con el equipo de la Premier League.

El internacional español, de 30 años, se une al equipo de Hansi Flick por una cantidad que, ​según se informó, ⁠asciende a 65,4 millones de libras esterlinas (88,56 millones ‌de dólares), después de que el Barça ⁠se impuso a su archirrival, ⁠el Real Madrid, en la puja por el fichaje del centrocampista.

"El Manchester City y el FC Barcelona han llegado a un ⁠acuerdo para el traspaso de Rodrigo Hernández 'Rodri'. El futbolista ​madrileño firma como azulgrana hasta ‌el 30 de junio de ‌2030", anunció el Barça en un comunicado.

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Rodri llega tras ⁠haberse sometido recientemente a una pequeña intervención quirúrgica en la espalda, un contratiempo que podría mantenerle fuera de los terrenos de juego al inicio de ​la temporada.

El ‌ganador del Balón de Oro de 2024, que también formó parte de la selección española campeona de la Eurocopa de ese año, reforzó aún más su reputación al capitanear ⁠a su país hasta la gloria en el Mundial el mes pasado y ser nombrado mejor jugador del torneo.

Rodri pasó seis temporadas en el Manchester City, donde conquistó múltiples títulos y se consolidó como una figura clave bajo las órdenes de Pep Guardiola.

Sin embargo, los dos ‌últimos años también se han visto marcados por contratiempos debido a las lesiones. Estuvo más de siete meses de baja tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior en 2024, y la temporada pasada ‌también tuvo que lidiar con problemas en la rodilla y los isquiotibiales.

Rodri deja el City tras haber ganado cuatro ‌títulos de la ⁠Premier League, la Liga de Campeones y dos Copas de Inglaterra desde que ​se incorporó al equipo inglés procedente del Atlético de Madrid en 2019.

(1 dólar = 0,7384 libras)

Con información de Reuters