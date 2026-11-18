A pocos días del cruce ante Lanús por los playoffs del Torneo Clausura, Leonardo Ponzio comienza a definir los últimos detalles de River Plate para un partido clave, con el objetivo de cerrar de la mejor manera un mal año futbolístico. Aunque todavía no tiene confirmada la formación titular, el entrenador sabe que no podrá contar con dos futbolistas importantes en el mediocampo: Fausto Vera y Aníbal Moreno, quienes continúan con problemas físicos y no estarán disponibles para el encuentro.

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Sin embargo, en el entrenamiento de este miércoles, Ponzio tuvo una buena noticia: pudo volver a trabajar con el plantel completo, a excepción de los lesionados. Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel y Thiago Almada se reincorporaron después de participar de la última fecha FIFA con la Selección Argentina y se movieron con normalidad, sin presentar molestias.

Beltrán no sumó minutos en los amistosos, mientras que Montiel fue titular ante Uruguay y entró en el segundo tiempo frente a Costa Rica. Almada, por su parte, estuvo desde el arranque en La Bombonera y disputó 35 minutos en Córdoba.

La situación de Montiel todavía tiene un interrogante adicional: el lateral derecho recibió tres fechas de suspensión por su expulsión ante Boca en el Superclásico, pero River presentó un descargo para intentar reducir la sanción a dos partidos o, incluso, a uno. El Tribunal de Disciplina podría comunicar su decisión este jueves y, en caso de una reducción mayor, el defensor tendría posibilidades de estar frente a Lanús.

La posible formación de River para enfrentar a Lanús

Aunque todavía no tiene definido el equipo, Ponzio ya empieza a delinear una posible formación para el compromiso del domingo. Con las bajas confirmadas de Vera y Moreno, Santiago Espíndola, por delante de Lucas Silva en la consideración del entrenador, aparece como la principal alternativa para ocupar el puesto de volante central.

A su vez, Lautaro Rivero tendría continuidad en la defensa y Lucas Martínez Quarta perdería terreno en la disputa por un lugar entre los titulares. En principio, el equipo podría formar con: Santiago Beltrán; Giovanni González o Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

El joven volante se perfila como el posible '5' titular del 'Millonario' en los octavos del Torneo Clausura.

Las lesiones de Vera y Moreno

Las principales preocupaciones de Ponzio pasan por el mediocampo: a pesar de haberse recuperado recientemente de un desgarro, Fausto Vera continúa trabajando de manera diferenciada debido a una tendinitis crónica en el talón derecho, una molestia que le impide entrenarse a la par de sus compañeros.

El otro caso es el de Aníbal Moreno, quien será intervenido quirúrgicamente el próximo martes por una discopatía lumbar que lo viene afectando desde hace tiempo. El volante central intentó diferentes tratamientos, entre ellos bloqueos en la zona para disminuir el dolor y poder continuar jugando, pero no obtuvo los resultados esperados.

La intención es que el mediocampista pueda completar su recuperación durante las próximas semanas y llegue en condiciones a la pretemporada de enero. De esta manera, River afrontará los playoffs sin dos alternativas importantes para el centro del campo, y Ponzio deberá encontrar variantes para intentar avanzar de ronda.

Cuándo juegan River vs. Lanús por los octavos del Clausura

El duelo entre el "Millonario" y el "Granate" por un lugar en los cuartos de final del campeonato tendrá lugar el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental a partir de las 19 horas. Tanto el arbitraje como la televisación de dicho cotejo se confirmará con el correr de los días. Un dato no menor es que el ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe en el encuentro entre Instituto y Huracán en Córdoba que se medirán a partir de las 22.

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