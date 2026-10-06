El DT de Benín, un viejo rival de Messi en un Mundial: golazo, sufrimiento y clasificación agónica

Lionel Messi vestirá por última vez la camiseta de la Selección Argentina este martes 6 de octubre y lo hará ante Benín en el marco del útimo amistoso internacional de la "Albiceleste" en la fecha FIFA. El DT del seleccionado africano, Gernot Rohr, conoce al astro rosarino y ya lo enfrentó con otro seleccionado en un Mundial en un partido en el que el diez convirtió un golazo y el combinado nacional clasificó a la siguiente instancia de manera agónica. Esta vez se reencontrarán en el Estadio Monumental en lo que será la despedida del hombre del Inter Miami.

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Gernot Rohr, el DT de Benín al que Messi enfrentó en el Mundial de Rusia 2018

El 26 de junio del 2018, la Selección Argentina se midió con Nigeria por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Rusia 2018 con la obligación de ganar para avanzar a octavos de final. Después del empate 1 a 1 ante Islandia y la derrota por 3 a 0 contra Croacia, el equipo de Jorge Sampaoli necesitaba los tres puntos y los consiguió ante los africanos. Antes tuvo que sufrir, pero lo tuvo a Lionel Messi que tras el gran pase de Éver Banega definió cruzado para abrir el marcador a los 14 del primer tiempo.

Sin embargo, en el inicio del complemento llegó el empate del conjunto nigeriano para complicar las cosas. La "Albiceleste" se despedía de la Copa del Mundo en la mencionada instancia hasta que llegó el gol de Marcos Rojo para el 2 a 1 que se mantendría hasta el final. De esta manera, el seleccionado nacional se metía en octavos donde se cruzaría con Francia que luego sería el campeón del torneo y cuatro años más tarde el mejor del planeta tendría su revancha en Qatar 2022.

El día que Lionel Messi se enfrentó con la Selección Argentina a Gernot Rohr, hoy DT de Benín

Las palabras del DT de Benín sobre el reencuentro con Messi

Ni bien se confirmó que el último partido de Lionel Messi con la "Albiceleste" sería ante Benín, Gernot Rohr opinó al respecto y sostuvo que "será un momento histórico. Es un gran honor para todos los jugadores, el staff de Benín y el país entero ser su último oponente". A su vez, agregó que le pedirá que le firme la camiseta que el diez le dio aquella jornada histórica en San Petersburgo en 2018 después del partido, en el que previamente lo picanteó diciendo que no habría ni piedad ni compasión con él.

¿Cuándo es la despedida de Messi con la Selección Argentina?

La despedida de Messi será el martes 6 de octubre de 2026, cuando Argentina se enfrente a Benín por un amistoso internacional. El partido se disputará en el estadio Monumental, en Buenos Aires, y comenzará a las 20. La AFA confirmó el horario como parte del cronograma de los tres amistosos de esta ventana FIFA. El partido entre Argentina y Benín se podrá ver en vivo en Argentina por TyC Sports y Telefe. La transmisión también estará disponible a través de las plataformas digitales asociadas a ambas señales, entre ellas TyC Sports Play y Mi Telefe.

Además, quienes cuenten con servicios de televisión paga podrán acceder a la transmisión mediante plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play, según la disponibilidad de cada señal. El encuentro tendrá así una cobertura especial por tratarse del último partido de Messi con la Selección. La expectativa también se trasladó al Monumental: las entradas para el encuentro fueron comercializadas previamente y la AFA organizó el partido como una jornada de homenaje al capitán.