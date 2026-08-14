Lucas Torreira vive un momento preocupante en Turquía. El uruguayo reconocido hincha de Boca Juniors, que había sido atacado en mayo pasado en un shopping, recibió una nueva amenaza de la misma persona contra alguien de su entorno y el jugador decidió pedirle a su representante que empiece a gestionar su salida del país.

El 12 de mayo, el futbolista había sido atacado por la espalda por una persona obsesionada de su pareja, que se encontraba en el mismo lugar al momento del ataque. Si bien el agresor fue detenido por la Policía turca, en las últimas horas recuperó la libertad y volvió a intimidar al exjugador de Arsenal.

Según informaron medios de Turquía, después de salir de la cárcel, el hombre volvió a acercarse al entorno de Torreira y lanzó una frase que encendió todas las alarmas: “He venido a terminar el trabajo que empecé”. La Policía, con conocimiento de la amenaza, volvió a buscarlo para intentar localizarlo y avanzar con la investigación.

Mientras las autoridades intentan esclarecer lo ocurrido y dar con el agresor, Torreira le pidió a su representante, Pablo Bentancur, que comience a trabajar en una alternativa para abandonar Turquía. El exjugador del seleccionado uruguayo busca así alejarse de un escenario que volvió a generar temor tanto para él como para las personas que lo rodean.

La obsesión que habría provocado el primer ataque

El origen de la situación estaría relacionado con İpek Birol, pareja de Torreira y tenista turca. De acuerdo con lo reconstruido tras aquel primer episodio, el sospechoso habría desarrollado una obsesión con Birol y habría comenzado a sentir rechazo hacia el futbolista después de verla junto a él en fotografías publicadas en redes sociales.

El hombre incluso tenía antecedentes de conflicto con la deportista. Según declaró posteriormente, ella había conseguido una orden de alejamiento en su contra, aunque aseguró que nunca había violado esa medida.

Todo cambió cuando vio las imágenes de Birol junto a Torreira. “Yo tenía sentimientos platónicos hacia İpek Birol”, declaró el sospechoso. Y después explicó que, al encontrarse con fotografías de la pareja en Instagram, comenzó a sentir odio hacia el jugador. La obsesión terminó trasladándose al futbolista.

El atacante también contó cómo llegó hasta el lugar donde se encontraba Torreira. Según su propio relato, descubrió a través de Instagram que el mediocampista estaba con su familia en el Hotel Rixos, por lo que tomó un taxi y se dirigió hacia allí con la intención de agredirlo.

No fue un encuentro casual, sino una búsqueda. “En cuanto lo vi, le di un puñetazo en la cara”, reconoció al explicar ante las autoridades cómo había ocurrido el ataque. Las personas que se encontraban en el lugar avisaron inmediatamente a la Policía. El agresor intentó escapar en taxi, pero fue detenido por efectivos del distrito de Beyoğlu cuando procuraba abandonar la zona. Por entonces, la historia parecía encaminarse hacia una resolución. No fue así.

La libertad del agresor volvió a encender las alarmas

Meses después de aquella agresión, el sospechoso recuperó la libertad y volvió a aparecer. El nuevo episodio, esta vez contra una persona cercana a Torreira, modificó nuevamente el escenario. La amenaza fue suficiente para que las autoridades turcas retomaran la búsqueda del hombre.

Para el futbolista, el problema dejó de ser una situación puntual ya que ahora alcanza a su entorno. Esa diferencia es importante porque ya no se trata solamente de aquello que sucedió en un centro comercial meses atrás, sino de una situación que continúa generando preocupación y que vuelve a poner en discusión la seguridad del jugador.

¿Y Boca Juniors?

El nombre de Boca Juniors puede aparecer asociado al recorrido futbolístico de Torreira por el interés que históricamente generó futbolista, quien en varias oportunidades expresó, públicamente, que uno de sus mayores sueños es vestir la camiseta del "Xeneize".

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna negociación actual entre el jugador y el club. Lo que sí está confirmado Torreira quiere encontrar una salida de Turquía y su representante ya trabaja para buscar una alternativa ante el nuevo episodio de violencia.