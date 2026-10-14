Dos meses y medio: el golpe de K.O que Independiente puede darle a Racing

Si se repasa la tabla de posiciones de la segunda zona del Torneo Clausura, se puede apreciar que Racing se encuentra más cerca de los últimos puestos que de soñar con una clasificación a la instancia de octavos de final. Esto podría quedar casi concretado frente a Independiente en el clásico de Avellaneda que se va a disputar el próximo domingo 18 de octubre en el Cilindro. Un golpe deportivo que podría dar como resultado varios meses sin actividad profesional.

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La tabla de posiciones expone que la Academia se encuentra en la posición número 13 con 11 unidades que son producto de tres victorias, dos empates y siete derrotas. La salida de Pablo Vojvoda no fue de gran ayuda porque el debut de Sebastián Romero como entrenador tampoco trajo grandes resultados, ya que conoció la derrota por 2-0 frente a Belgrano, que volvió a complicar a un equipo que no conoce lo que es ganar desde el 18 de septiembre.

Es por ello que la racha de partidos que se le presenta a Racing puede ser una que termine de finiquitar su participación dentro del Torneo Clausura y dejarlo con dos meses de inactividad hasta que los jugadores sean convocados nuevamente para afrontar la pretemporada 2027. Sin dudas, un tremendo golpe que Independiente y River podrían llegar a propinar en caso de imponerse en los marcadores.

Sin embargo, el efecto más preponderante sería el duelo frente al Rojo porque una serie de combinaciones de resultados podrían dejar matemáticamente a Racing eliminado del certamen. Lo que dará nuevamente una expresión de los hinchas contra la comisión directiva de Diego Milito, que viene siendo muy repudiada en los últimos encuentros de local y frente a las cámaras de televisión cuando los fanáticos se cruzan con periodistas para dar su sensación del presente que están viviendo.

Hay que recordar que la competencia oficial de la temporada 2027 no se encuentra confirmada, pero al no estar el Mundial en el medio puede que el inicio del Torneo Apertura se retrase hacia finales de febrero. Además, se debe sumar que la Academia se encuentra en el puesto 22 de la tabla anual, lo que da como resultado que no tenga chance alguna de sumar minutos tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana.

¿Hay problemas económicos?

De acuerdo con una información brindada por Sebastián Acosta en AZZ, la Academia le habría pedido al Banco Supervielle un préstamo de 2.000 millones de pesos (más de 1.3 millones de dólares) para poder hacer frente a los gastos corrientes del plantel profesional. Lo que permite pensar que en el próximo mercado de pases se buscará la salida de algunos jugadores con el fin de reducir la cuota mensual a depositar. "Esto va a salir oficialmente en los próximos días, lo va a publicar el Banco Central", expresó el periodista.