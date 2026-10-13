Racing profundiza su crisis: posible préstamo por millones de dólares y gritos de Saja en el vestuario

Racing profundiza su crisis y ya no se trata sólo del ámbito deportivo, sino que lógicamente empieza a trasladarse a la cuestión económica que impacta de lleno en lo institucional. El primer equipo masculino del club presidido por Diego Milito marcha 22° en la tabla anual, está afuera de todo de cara al 2027 y lógicamente ello influye en todos los aspectos. De acuerdo con la información del comunicador Sebastián "Chino" Acosta con Flavio Azzaro en AZZ y del medio partidario Racing de Alma, los problemas son cada vez más graves en la entidad de Avellaneda.

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Según Acosta, la "Academia" le pidió en septiembre pasado al Banco Supervielle un préstamo de 2.000 millones de pesos (más de 1.3 millones de dólares) para poder cubrir los gastos corrientes del plantel profesional. "Esto va a salir oficialmente en los próximos días, lo va a publicar el Banco Central", aseveró en el mencionado canal de streaming.

Racing todavía debe cobrar alrededor de 8 millones de dólares por los atrasos de los equipos brasileños por las ventas de Juan Ignacio Nardoni a Gremio, Johan Carbonero a Internacional y Santiago Sosa a Vasco da Gama. "También se está hablando de que le van a pedir a (Adrián) Maravilla Martínez rever el contrato", disparó Acosta con relación al convenio millonario del goleador de 34 años, que vencerá recién en diciembre del 2028. Sin embargo, los inconvenientes en el conjunto albiceleste no terminan allí aparentemente.

¿Sebastián Saja entró a los gritos al vestuario de Racing?

De acuerdo con Racing de Alma, el director deportivo se fastidió con los jugadores en los últimos partidos. Luego del insólito 2-3 frente a Boca Juniors sobre el final en la Copa Argentina, el exarquero entró al vestuario furioso: "No tienen alma", les gritó. Al día siguiente, la dirigencia advirtió: "Tenemos que mejorar la imagen. Hay que ir a Córdoba, ganarle a Estudiantes, y después a Belgrano".

Saja entró al vestuario y les gritó a los jugadores, según Racing de Alma.

Una vez consumada la victoria en Río Cuarto, los futbolistas pusieron música a todo volumen. Fue entonces cuando (Franco) Zuculini (team manager) fue enviado por Milito y Saja a pedir que la bajaran, ya que les dijo que "no hay nada que festejar" porque el equipo estaba casi último en la tabla de posiciones. La respuesta de los referentes fue que subieron aún más el volumen...

Tras caer contra Belgrano por 2-0 como local y el estallido en el Cilindro contra todos, Saja fue contundente de cara a los futbolistas: "El domingo vamos a jugar la final del mundo, tenemos que ganarla". Casualmente, luego "Maravilla" Martínez utilizó esas palabras en la rueda de prensa en la previa al clásico frente a Independiente en casa.

El clásico Racing vs. Independiente, clave para el futuro del club

La "Academia" recibirá al "Rojo" en un horario insólito para el Día de la Madre: será el domingo 18 de octubre del 2026 a las 14.45 por la fecha del interzonal. La transmisión en vivo será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, con el streaming online a cargo de Disney+, TNT GO, Telecentro Play y Personal Flow.