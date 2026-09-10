Dónde vive Lionel Scaloni en España: así es la casa del histórico DT de la Selección Argentina

La vida de Lionel Scaloni cambió por completo desde que asumió como entrenador de la Selección Argentina. El título mundial conseguido en Qatar 2022 y los éxitos posteriores lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas del fútbol argentino, aunque su exposición pública contrasta con el perfil bajo que mantiene cuando está lejos de las canchas.

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Entre viajes, concentraciones y compromisos vinculados con la albiceleste, el entrenador encontró un lugar para mantener una rutina más tranquila junto a su familia. Lejos del ruido de los estadios, ese refugio combina privacidad, naturaleza y una vida cotidiana alejada de las excentricidades que suelen rodear a las grandes figuras del fútbol.

Cómo es la casa y dónde vive Lionel Scaloni

Scaloni vive en España, junto a su esposa Elisa Montero y sus hijos Ian y Noah. Su residencia familiar está ubicada en Calvià, en la isla de Mallorca, una de las zonas más privilegiadas del sudoeste mallorquín. La propiedad se encuentra en las cercanías de la playa El Toro y de Puerto Adriano, un sector reconocido por sus playas, espacios residenciales y tranquilidad.

La casa del histórico DT de la Selección Argentina tiene una arquitectura de inspiración mediterránea, con espacios amplios, líneas simples y una marcada conexión entre los ambientes interiores y el exterior. Las imágenes que se conocieron muestran una vivienda luminosa, con grandes ventanales, colores claros y materiales neutros.

Vista exterior de la casa.

Uno de los sectores principales es la gran piscina rectangular, rodeada por un solárium, terraza y espacios ajardinados. La propiedad también cuenta con una galería cubierta que funciona como comedor exterior y permite aprovechar el clima de la isla durante buena parte del año. En el interior, las descripciones publicadas mencionan varias habitaciones, amplios espacios comunes, gimnasio y solárium, con una decoración sobria y funcional.

El estilo de la vivienda también parece coincidir con la personalidad de Scaloni. A diferencia de las mansiones ostentosas asociadas a algunas estrellas del fútbol, su casa apuesta por la comodidad y los espacios para disfrutar en familia. La relación del entrenador con Mallorca comenzó durante su etapa como futbolista, cuando llegó a la isla para jugar en el RCD Mallorca. Allí conoció a Elisa Montero y, después de retirarse, terminó estableciéndose definitivamente.

El hogar de Scaloni.

Pujato, su lugar de nacimiento y sus raíces

Sin embargo, aunque su vida familiar transcurre en España, Pujato continúa siendo un lugar fundamental para Scaloni. El pequeño pueblo santafesino, ubicado a unos 40 kilómetros de Rosario, es el sitio de origen de su familia y donde pasó buena parte de su infancia.

El entrenador suele regresar a Pujato para visitar a sus familiares y reencontrarse con los lugares que marcaron sus primeros años. Incluso después de conquistar el Mundial de Qatar, volvió al pueblo durante las fiestas. Así, entre Mallorca y Pujato, Scaloni mantiene dos espacios esenciales: el hogar que construyó en España y el lugar donde están sus raíces familiares.