Ver en vivo Unión vs. Independiente por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Unión e Independiente se medirán este sábado por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, en un encuentro que pondrá frente a frente a dos equipos que buscan afirmarse en la pelea por avanzar a los octavos de final. El partido se disputará desde las 16:45 en el estadio 15 de Abril, en Santa Fe, en un duelo que puede ser clave para sus aspiraciones.

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El duelo encuentra a ambos protagonistas con la necesidad de recuperar regularidad. El conjunto santafesino llega después de sufrir una derrota ante Talleres, mientras que el Rojo viene de igualar frente a San Lorenzo. Con diez jornadas disputadas, Unión suma 13 puntos e Independiente acumula 14, por lo que el cruce aparece como una oportunidad para sumar y fortalecer sus aspiraciones en el tramo decisivo de la fase de grupos.

Por dónde ver Unión vs Independiente por el Clausura

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Unión e Independiente será transmitido por ESPN Premium.

Cómo llegan Unión e Independiente a su enfrentamiento

Unión llega al compromiso con el objetivo de dejar atrás el golpe sufrido ante Talleres, que se impuso 2-1 y puso fin a una seguidilla de victorias del equipo dirigido por Leonardo Madelón. El Tatengue buscará hacer valer la localía para volver a sumar de a tres y mantenerse en la pelea por sus objetivos de la temporada.

Independiente necesita ganar.

Del otro lado estará Independiente, que atraviesa una etapa de resultados irregulares. El equipo de Avellaneda viene de empatar 1-1 ante San Lorenzo y necesita una victoria para mejorar su posición en la tabla. El conjunto dirigido por Jackson Viera buscará recuperar confianza y conseguir un resultado positivo fuera de casa.

El último antecedente entre Unión e Independiente

El antecedente más reciente entre ambos favorece a Independiente. El 22 de mayo de 2026, por la Copa Argentina, el Rojo se impuso 2-0 con goles de Montiel y Maximiliano Gutiérrez. Por su parte, en el último enfrentamiento correspondiente al campeonato, disputado el 10 de marzo, igualaron 4-4 en un partido que el conjunto de Avellaneda igualó en tiempo de descuento.