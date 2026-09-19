Ver en vivo Unión vs. Independiente por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Unión e Independiente se medirán este sábado por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, en un encuentro que pondrá frente a frente a dos equipos que buscan afirmarse en la pelea por avanzar a los octavos de final. El partido se disputará desde las 16:45 en el estadio 15 de Abril, en Santa Fe, en un duelo que puede ser clave para sus aspiraciones.
El duelo encuentra a ambos protagonistas con la necesidad de recuperar regularidad. El conjunto santafesino llega después de sufrir una derrota ante Talleres, mientras que el Rojo viene de igualar frente a San Lorenzo. Con diez jornadas disputadas, Unión suma 13 puntos e Independiente acumula 14, por lo que el cruce aparece como una oportunidad para sumar y fortalecer sus aspiraciones en el tramo decisivo de la fase de grupos.
Por dónde ver Unión vs Independiente por el Clausura
- Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.
- El encuentro entre Unión e Independiente será transmitido por ESPN Premium.
Cómo llegan Unión e Independiente a su enfrentamiento
Unión llega al compromiso con el objetivo de dejar atrás el golpe sufrido ante Talleres, que se impuso 2-1 y puso fin a una seguidilla de victorias del equipo dirigido por Leonardo Madelón. El Tatengue buscará hacer valer la localía para volver a sumar de a tres y mantenerse en la pelea por sus objetivos de la temporada.
Del otro lado estará Independiente, que atraviesa una etapa de resultados irregulares. El equipo de Avellaneda viene de empatar 1-1 ante San Lorenzo y necesita una victoria para mejorar su posición en la tabla. El conjunto dirigido por Jackson Viera buscará recuperar confianza y conseguir un resultado positivo fuera de casa.
El último antecedente entre Unión e Independiente
El antecedente más reciente entre ambos favorece a Independiente. El 22 de mayo de 2026, por la Copa Argentina, el Rojo se impuso 2-0 con goles de Montiel y Maximiliano Gutiérrez. Por su parte, en el último enfrentamiento correspondiente al campeonato, disputado el 10 de marzo, igualaron 4-4 en un partido que el conjunto de Avellaneda igualó en tiempo de descuento.