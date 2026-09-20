Ver en vivo San Lorenzo vs. Boca por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

San Lorenzo recibe este domingo desde las 14:45 horas a Boca por la décima fecha del Torneo Clausura 2026, en un clásico que tendrá como escenario el estadio Pedro Bidegain. El partido pondrá frente a frente a dos equipos que atraviesan momentos diferentes y que llegan al compromiso con objetivos importantes para esta etapa del campeonato, en uno de los grandes duelos históricos que tiene el fútbol de la Argentina.

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El Ciclón buscará hacerse fuerte como local, en lo que será el regreso de Rubén Darío Insúa al Nuevo Gasómetro, después de debutar el fin de semana pasado frente a Independiente. Boca, por su parte, llegará con el envión de haber avanzado a las semifinales de la Copa Sudamericana y con una extensa racha sin derrotas en el torneo local, manteniendo el mejor momento a nivel resultados desde que llegó Rodolfo Arruabarrena.

Por dónde ver San Lorenzo vs Boca

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Boca y San Lorenzo será transmitido por TNT Sports.

San Lorenzo busca recuperarse

El conjunto de Boedo llega al clásico después de empatar 1-1 frente a Independiente en Avellaneda. Ese encuentro marcó, además, el comienzo del tercer ciclo de Rubén Darío Insúa como entrenador del Ciclón. San Lorenzo acumula apenas una derrota en sus últimos cinco partidos y todavía mantiene posibilidades matemáticas de alcanzar los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

El equipo tendrá como principales referencias ofensivas a Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Facundo Farías. Nicolás Tripicchio también aparece entre los futbolistas destacados para un partido en el que San Lorenzo intentará aprovechar la localía y sumar tres puntos ante uno de los equipos que pelea en varios frentes.

Boca llega entonado y con rotación

Boca atraviesa un presente diferente. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena acumula ocho partidos consecutivos sin perder en el ámbito local y viene de vencer 3-1 a Central Córdoba. A esa racha se suma la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, conseguida tras superar a San Pablo por 2-1 en el resultado global.

El calendario también obliga al Xeneize a administrar esfuerzos, ya que el 30 de septiembre deberá enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. Por eso, la formación que presente Arruabarrena ante San Lorenzo podría incluir algunas modificaciones después del desgaste de la serie internacional. El cuerpo técnico deberá definir cuánto peso tendrán los habituales titulares en un partido que se presenta en medio de una agenda cargada.

El último enfrentamiento entre ambos terminó 1-1 en La Bombonera, el 11 de marzo de 2026, con goles de Santiago Ascacíbar y Gregorio Rodríguez. Ahora volverán a verse las caras, pero con contextos diferentes: San Lorenzo intentará continuar con su recuperación y Boca buscará extender su invicto en el Clausura.