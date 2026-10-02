Ver en vivo Independiente vs. Instituto por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Independiente e Instituto se enfrentarán este viernes desde las 19:15 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El Rojo buscará hacerse fuerte como local ante un equipo cordobés que atraviesa un buen momento y llega entre los protagonistas de la Zona A. Un partido que será clave con vistas a la clasificación a las próximas copas internacionales en el año 2027.

{{{htmlAmp}}}

Por dónde ver Independiente vs Instituto

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

o es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Independiente e Instituto será transmitido por ESPN Premium (Pack Premium).

Cómo llega Independiente

Independiente llega al compromiso con 17 puntos y ubicado en la parte alta de la Zona A. En su última presentación, el equipo dirigido por Jadson Viera derrotó 2-1 a Unión en Santa Fe, resultado que le permitió sumar tres puntos importantes en la pelea por avanzar a los playoffs del Clausura. El Rojo había empatado anteriormente 1-1 con San Lorenzo y también había conseguido un triunfo ante Central Córdoba, por lo que atraviesa una etapa de recuperación bajo la conducción de Viera.

Independiente viene de ganarle a Unión.

El objetivo será sostener esa evolución ante Instituto, en un partido que puede resultar importante para las aspiraciones del equipo en la recta final de la fase regular. Independiente necesita seguir acumulando puntos para mantenerse dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final del campeonato.

Instituto llega como uno de los líderes

Del otro lado estará Instituto, que llega a Avellaneda con 22 puntos y como uno de los equipos mejor posicionados de la Zona A. La Gloria viene de conseguir una importante victoria por 3-1 frente a Talleres, resultado que le permitió consolidarse en los primeros lugares del grupo. El conjunto cordobés había conseguido previamente una buena cantidad de resultados positivos y llega al duelo con Independiente con la intención de mantener su lugar entre los equipos que avanzan a la siguiente instancia del torneo. El partido, por lo tanto, enfrentará a dos equipos que atraviesan momentos diferentes en cuanto a su ubicación en la tabla, pero que tienen como objetivo común asegurar su clasificación.

Nahuel Banegas, el último refuerzo de Independiente

En la previa del partido, Independiente también cerró la llegada de Nahuel Banegas. El lateral izquierdo, de 29 años, arribará desde Tigre a préstamo hasta diciembre de 2027, con opción de compra y una cláusula de repesca para el club de Victoria. La incorporación fue posible gracias al cupo extraordinario habilitado por la AFA tras la grave lesión de Joel Medina.