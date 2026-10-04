Ver en vivo Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Racing afrontará un partido que marcará el inicio de una nueva etapa. Este domingo desde las 21.30, la Academia visitará a Estudiantes de Río Cuarto por la undécima fecha del Torneo Clausura, en un duelo de la Zona B que tendrá como escenario el Estadio Ciudad de Río Cuarto. La Academia tendrá el debut de Sebastián "Chirola" Romero como entrenador del conjunto de Avellaneda, después de la salida de Juan Pablo Vojvoda.

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Por dónde ver Estudiantes de Río Cuarto frente a Racing

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, por lo que . El encuentro entre Racing y Estudiantes de Río Cuarto de este domingo a las 21:30 será transmitido por TNT Sports (Pack Premium).

Racing busca salir del mal momento futbolístico.

El delicado momento de Racing

El presente de Racing lejos de ser sencillo. La Academia llega después de vencer 3-1 a Sarmiento por el campeonato, aunque inmediatamente sufrió un duro golpe: ganaba 2-0 ante Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina y terminó perdiendo 3-2 con tres goles de Enner Valencia, resultado que derivó en la salida de Juan Pablo Vojvoda, al quedarse casi sin objetivos cercanos y al borde de no clasificar a copas internacionales por primera vez en 12 años.

Así, Sebastián “Chirola” Romero asumió de manera interina junto con Luciano Aued y tendrá su primer desafío al frente del plantel profesional. El entrenador firmó contrato por un año y tiene por delante un gran desafío: Racing necesita sumar para sostener sus posibilidades de avanzar a los playoffs y, además, recuperar una identidad futbolística después de un período irregular.

Estudiantes de Río Cuarto busca engrosar su promedio para zafar del descenso.

La primera señal de Romero aparece en la defensa. El entrenador decidió dejar de lado la línea de tres utilizada por Vojvoda en sus últimos partidos y ensayó con cuatro defensores. Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero y Nacho Rodríguez fueron los nombres que se mantuvieron en las distintas pruebas. El nuevo cuerpo técnico probó tres esquemas: 4-3-3, 4-2-3-1 y 4-4-2. La primera alternativa tiene un significado especial para Romero, porque fue la estructura que utilizó durante su exitoso ciclo en la Reserva.

Estudiantes de Río Cuarto, en el fondo de todo

El conjunto cordobés llega con la necesidad de sumar para escapar de una campaña complicada. Estudiantes ocupa los últimos puestos de la tabla anual y de los promedios y, en el Clausura, viene de perder 2-1 ante Belgrano en el Gigante de Alberdi. Aquel partido dejó al equipo de Río Cuarto con seis puntos en el torneo y una situación delicada de cara a las últimas jornadas.